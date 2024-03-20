WhatsApp сделает бесплатной премиум-фичу Telegram

Александр


В свежей бета-версии WhatsApp для Android обнаружено упоминание транскрибирования голосовых сообщений. Эта возможность позволит переводить оставленные голосом послания в текст — чтобы не слушать, что наговорил собеседник, а прочитать то же самое.

Подобная фича есть в Telegram у обладателей платной премиум-подписки. Кроме того, с 2023 года она доступна в iOS-версии WhatsApp.

Как включается транскрибирование голосовых сообщений на iOS:

— Запустите WhatsApp и перейдите в настройки
— Найдите «Чаты» и активируйте функцию «Транскрибирование голосовых сообщений»

Вероятно, по такой же схеме эту функцию можно будет включить на Android. В настоящее время она недоступна.

Автоматически переводятся в текст только голосовые сообщения продолжительностью не более двух минут, а для транскрибирования более длинных посланий необходимо запускать распознавание речи вручную через меню в сообщении. Скорее всего, после непродолжительного этапа тестирования и отладки эта функция появится сначала в бета-версии WhatsApp для Android, а затем и в релизной сборке мессенджера.
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Комментарии

+27
Romario80
Нет на iOS подобного
Сегодня в 11:23
#
S.T.A.L.K.E.R.
+534
S.T.A.L.K.E.R.
Кто-то пытается нас ввести в заблуждение …
Лучше напиши очередную дичь про такси 🚖
У тебя лучше получается 😂😂😂
Сегодня в 12:14
#
+376
ubivec78
в телеге эта функция мало того, что платная, так и рабботает весьма криво. особенно если речь не идеально чёткая, или шумы на фоне.
36 минут назад
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