WhatsApp сделает бесплатной премиум-фичу Telegram

В свежей бета-версии WhatsApp для Android обнаружено упоминание транскрибирования голосовых сообщений. Эта возможность позволит переводить оставленные голосом послания в текст — чтобы не слушать, что наговорил собеседник, а прочитать то же самое.
Подобная фича есть в Telegram у обладателей платной премиум-подписки. Кроме того, с 2023 года она доступна в iOS-версии WhatsApp.
Как включается транскрибирование голосовых сообщений на iOS:
— Запустите WhatsApp и перейдите в настройки
— Найдите «Чаты» и активируйте функцию «Транскрибирование голосовых сообщений»
Вероятно, по такой же схеме эту функцию можно будет включить на Android. В настоящее время она недоступна.
Автоматически переводятся в текст только голосовые сообщения продолжительностью не более двух минут, а для транскрибирования более длинных посланий необходимо запускать распознавание речи вручную через меню в сообщении. Скорее всего, после непродолжительного этапа тестирования и отладки эта функция появится сначала в бета-версии WhatsApp для Android, а затем и в релизной сборке мессенджера.
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