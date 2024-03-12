Найден необычный способ получить 300 р. от «Яндекса» — нужно похвалить таксиста

Александр


Фото: Unsplash

VK-паблик «Про Такси» опубликовал забавный скриншот. Пассажир написал в поддержку «Яндекс Go» вопрос о том, почему водитель останавливался, когда на светофоре загорался красный свет.

Поддержка в ответ поблагодарила бдительного пассажира и сообщила, что проверит водителя и если выяснится, что он нарушает ПДД, отстранит его от работы с сервисом. В качестве извинения пользователю был предоставлен промокод, дающий скидку 300 р. в «Яндекс Маркете» на покупку от 300 р.

Очевидно, что в чате отвечал не живой специалист, а робот, который среагировал на определённые слова и дал шаблонный ответ. Поскольку в чат поддержки обычно пишут недовольные и разгневанные пассажиры, робот настроен таким образом, чтобы гасить конфликт и успокаивать их, предоставляя промокоды на поездки или, как в данном случае, скидку на товары.


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