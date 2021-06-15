Вместе с очередными, третьими, бета-версиями iOS/iPadOS 14.7 Apple выпустила обновление для старых устройств под номером iOS 12.5.4. На это обратил внимание MacRumors.
iOS 12.5.4 доступна для тех устройств, которые не получили обновления до iOS 13 или 14:
- iPhone 5S,
- iPhone 6 и 6 Plus,
- оригинальный iPad Air,
- iPad mini 2
- iPad mini 3
- iPod Touch 6.
Несмотря на отсутствие актуальной ОС для этих девайсов Apple не забывает о них и периодически выпускает критически важные патчи, благодаря чему их обладатели могут продолжать спокойно ими пользоваться.
В примечаниях к этому апдейту указано, что оно содержит важные обновления безопасности и рекомендуется для установки всем пользователям. А в документе поддержки безопасности на официальном сайте Apple уточняется, что апдейт устраняет три уязвимости, которые могли допускать выполнение произвольного кода на устройствах — две из них активно использовались в WebKit (то есть, в браузере).
Стоит отметить, что iPhone 5S, iPad Air и iPad mini 2 были презентованы аж в 2013-м году — то есть, почти 8 лет назад. Обновлять такие старые устройства — это достойно похвалы.
Ранее мы рассказали, какие устройства обновятся до iOS 15, iPadOS 15 и macOS Monterey, а также какие из новых фишек будут доступны более старым девайсам вроде iPhone 6S и iPhone 7. Кроме того, мы разобрались, что такое iCloud+ и кому он будет доступен.
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