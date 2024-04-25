Wildberries огорчил покупателей неприятным изменением

Олег

WB


Маркетплейс Wildberries изменил размер скидки за оплату с внутреннего баланса. Это следует из приложения WB.

Маркетплейс довольно давно экспериментирует со скидками за разные методы оплаты. Долгое время он предоставлял скидку от 1 до 5 процентов за оплату через СБП, а потом по примеру OZON запустил внутренний «WB Кошелек» и скидка теперь предоставляется исключительно при оплате с его помощью.

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WB

До сих пор за этот способ оплаты можно было снизить цену любого товара на 3%, а теперь скидка снизилась до 2%. Похоже, что Wildberries уже привлек достаточно внимания и пользователей к «WB Кошельку» и решил, что условия можно немного ухудшить. Едва ли можно ожидать, что скидка пропадет совсем: перевод денег на кошелек это дополнительный шаг перед оплатой, и без заметной разницы в цене пользователи просто не станут этим заморачиваться. А при оплате картами WB приходится платить банкам за эквайринг.

Ранее мы рассказали, как платить «WB Кошельком» со скидкой без привязки аккаунта «Госуслуг». Сам маркетплейс об этом умалчивает. 

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Комментарии

+10
neosov
Ozon , WB какая разница)))
час назад в 13:48
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+10
neosov
Это
час назад в 13:48
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