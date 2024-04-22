Как получать скидку на любые товары Wildberries через «WB Кошелек» без привязки «Госуслуг»

Некоторое время назад Wildberries решил подсмотреть идею у OZON и ввел единый кошелек для внутреннего пользования. При оплате с баланса этого кошелька покупатель получает скидку 3% от цены, а сам маркетплейс экономит на эквайринге.Пополнять «WB Кошелек» можно из любого банка переводом через СБП — достаточно указать номер телефона, привязанный к личному кабинету Wildberries. Однако при попытке пополнения вы можете столкнуться с такой ошибкой:

Всё потому, что WB требует подтверждения ваших личных данных — для этого нужно привязывать профиль «Госуслуг». Если вам не хочется этого делать, получить скидку 3% всё равно можно, только сам Wildberries нигде не пишет о такой возможности.Чтобы оплатить товар с «WB Кошелька» со скидкой 3%, пополняйте его со счета того банка, к которому привязан тот же номер телефона, что и в профиле маркетплейса. Если номер телефона совпадает, WB позволяет пополнить кошелек и совершить оплату — получателем при этом будет отображаться «Нэсп без идентификации».Учтите, что в случае отмены заказа вывести деньги из кошелька без идентификации, скорее всего, не получится и их придется тратить внутри маркетплейса. А еще анонимный кошелек имеет небольшие лимиты, так что заказать с него что-то дорогое не получится.