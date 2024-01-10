Wildberries дает приятную скидку за новый способ оплаты, но не спешите его включать



Популярный маркетплейс Wildberries начал предлагать своим клиентам создать электронный кошелек. Взамен покупатель получит скидку на заказы.



Предложение создать «WB Кошелек» стало появляться у части пользователей мобильного приложения Wildberries в последнюю неделю. Маркетплейс предлагает скидку на все товары в размере 2%, подобно тому, как ранее предоставлял её за оплату через СБП.





После создания электронного кошелька вам нужно будет перевести туда деньги с вашего банка с помощью СБП. После этого покупка будет оплачена с баланса этого кошелька. Сумма платежа при этом снизится на 2% по сравнению с оплатой картой или СБП напрямую.У этого решения есть как плюсы, так и минусы. Прежде всего, для оплаты заказа появляется дополнительное действие — пополнение кошелька. Кроме того, «WB Кошелек» пополняется обычным переводом по СБП, а кэшбэк за это не начисляется. Так что если ваш банк предлагает кэшбэк более 2% за покупки на маркетплейсе, то выгоднее будет продолжать платить картой, а если меньше — то скидка в 2% будет привлекательнее.Еще один важный нюанс — привязка банковской карты или счета. Ранее покупатели WB не раз жаловались, что маркетплейс списывает деньги с карт и счетов даже после их удаления из профиля. С «WB Кошельком» вы всегда сможете контролировать суммы списания.