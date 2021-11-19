Скоро по всему интернету стартует распродажа «Чёрная пятница». Интернет-магазин SuperCDK не остался в стороне от этого события. Он продаёт дешёвые ключи для лицензионной активации популярного софта, а сейчас эти ключи можно приобрести с дополнительной скидкой. Читателям нашего сайта доступен эксклюзивный промокод GU25, снижающий цены на 30%!
Цены на сайте SuperCDK были снижены на 28% в рамках распродажи «Чёрная пятница», но при использовании промокода GU25 вы можете получить дополнительную выгоду — скидку 30%. На этой распродаже можно по очень доступным ценам приобрести лицензионные ключи для софта, который пригодится вам для учёбы и работы. Вы можете купить ключ для подлинной и пожизненной активации Windows 10, который получится использовать для бесплатной активации Windows 11. В распродаже также участвуют популярные продукты Microsoft Office.
Windows 10 Pro OEM Key (1001 руб. / $13,6)
Windows 10 Home OEM Key (918 руб. / $13,1)
Office 2021 Pro Plus Key (3259 руб. / $45,3)
Office 2019 Pro Plus Key (3007 руб. / $41,8)
Office 2016 Pro Plus Key (1863 руб. / $25,9)
Windows 10 Pro + Office 2019 Pro (3784 руб. / $52,6)
Windows 10 Pro + Office 2016 Pro (2934 руб. / $40,8)
Windows 11 Pro OEM Key (1368 руб. / $19)
Процесс покупки и получения лицензионных ключей на сайте SuperCDK очень быстрый, простой и надёжный. Магазин принимает разные формы оплаты, в том числе с помощью PayPal и банковской карты. Не забудьте указать промокод GU25 при оплате — с ним цена специально для вас снизится ещё на 30%. Купленный ключ для активации продукта сохранится в личном кабинете на сайте и будет продублирован по электронной почте.
Поторопитесь приобрести лицензионные ключи по столь привлекательным ценам. Распродажа проводится до тех пор, пока ключи имеются в наличии, а их количество строго ограничено. SuperCDK предлагает пользователям всеобъемлющую поддержку своим клиентам. Остались вопросы или нужна помощь? При возникновении любых вопросов, связанных с оплатой или активацией продуктов, обращайтесь на электронную почту service@supercdk.com или в живой чат на сайте supercdk.com — специалисты сервиса с радостью помогут вам.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru