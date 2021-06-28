Microsoft сообщила, что позволит некоторым пользователям обойти требование TPM-шифрования при установке Windows 11. Об этом сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на официальный документ поддержки компании.
Источник обратил внимание, что Microsoft будет применять свои стандарты избирательно. В частности, документ поддержки Windows 11 гласит, что при определенных обстоятельствах новая ОС сможет установиться даже при отсутствующем TPM-модуле. Цитата:
«По согласованию с корпорацией Майкрософт OEM-системы для коммерческих систем специального назначения, системы по индивидуальному заказу и системы клиентов с пользовательским образом не требуют для установки включенную поддержку TPM»
Эксперты сообщают, что это правило, скорее всего, будет распространяться на пользователей тех стран, где TPM-шифрование не применяется в силу законодательства. Например, Китай уже какое-то время получает отдельные сборки Windows 10. То же самое может ждать и Россию — в нашей стране TPM-шифрование не применяется, так как власти хотят использовать собственные российские стандарты защиты. Получается, что законодательная база, регулирующая IT-сферу, впервые может пойти на пользу россиянам и избавить их от необходимости оснащать свои ПК новыми чипами.
Ранее мы рассказали, что Microsoft предъявила довольно жесткое требование к ПК, владельцы которых хотят обновиться до Windows 11. Новая ОС будет совместима с компьютером только в том случае, если он обладает TPM-системой шифрования. Обычно она представлена либо отдельным чипом на материнской плате, либо программной функцией в BIOS в современных процессорах. Из-за такого ограничения очень быстро вырос спрос на чипы TPM, в результате чего цены на них моментально взлетели до 10 раз. Что касается программного шифрования — совместимый с ним внутренний компонент имеют только свежие процессоры нескольких последних лет.
Ранее мы рассказали, что Microsoft предъявила довольно жесткое требование к ПК, владельцы которых хотят обновиться до Windows 11. Новая ОС будет совместима с компьютером только в том случае, если он обладает TPM-системой шифрования. Обычно она представлена либо отдельным чипом на материнской плате, либо программной функцией в BIOS в современных процессорах. Из-за такого ограничения очень быстро вырос спрос на чипы TPM, в результате чего цены на них моментально взлетели до 10 раз. Что касается программного шифрования — совместимый с ним внутренний компонент имеют только свежие процессоры нескольких последних лет.
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