24 июня 2021 года Microsoft впервые за несколько лет представила новую версию Windows — она появилась под номером 11. В ней изменили многое: освежили дизайн, переработали магазин приложений, добавили виджеты. Помимо релиза, компания рассказала о минимальных требованиях к компьютеру, который сможет обновиться до Windows 11. И это вызвало неожиданный резонанс.
Одним из требований стало наличие Trusted Platform Module (TPM) — это небольшой чип, который обеспечивает аппаратное шифрование данных. Обычно микросхема стоила около $15-18 на eBay — но теперь цена там моментально подскочила до $100 и даже выше. Кроме того, модули TPM банально закончились, их очень быстро раскупили. Повышение цены, скорее всего, объясняется как раз нехваткой чипов для всех желающих. Аналитики сообщают, что на фоне всеобщего кризиса микроэлектроники вряд ли запасы модулей TPM пополнятся быстро — возможно, их придется ждать месяцами.
Стоит отметить, что физический модуль TPM понадобится не всем владельцам ПК, так как многие современные процессоры имеют программное TPM-шифрование. К ним относятся:
- Intel 8-го поколения (Coffee Lake) и новее,
- AMD Ryzen 2000-5000,
- AMD Ryzen Threadripper 2000 / 3000,
- AMD Ryzen Threadripper 3000 Pro,
- AMD EPYC 2 и 3 поколения.
Ранее мы установили бета-сборку Windows 11 и рассказали о своих ощущениях. Кроме того, стало известно, какие Android-приложения можно будет запустить в новой ОС от Microsoft.
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Помимо этого, Microsoft сообщила технические требования к камерам. Они должны поддерживать разрешение изображения не ниже HD и обладать соотношением сторон пикселя 1:1. Кроме того, веб-камеры для Windows 11 должны поддерживать автоматическую настройку баланса белого и экспозиции.
Ну и вишенка на торте Windows 11 требует подключения к Интернету и учетной записи Microsoft для завершения настройки устройства.
Зачем такие танцы с бубном?! Непонятно 😁😁😁