Сегодня, 24 июня 2021 года, Microsoft запланировала показать обновленную Windows под номером 11. Несмотря на то, что бета-сборка этой ОС уже утекла в сеть, и каждый желающий уже увидел всё, что его интересовало, компания продолжает создавать из презентации интригу.
Очередная странная «дразнилка» появилась в Twitter-аккаунте Microsoft. Это очень короткий видеоролик, на котором нет практически ничего, касающегося Windows 11. Зато есть несколько людей, которые явно чем-то очень заинтересованы и взволнованы.
Сначала мы видим, как всех участников съемок впечатляет что-то синее. Они оборачиваются и их лицо преображается. Крупным планом мы видим ухо мужчины и глаз женщины. И если в глазу отражаются обои будущей Windows 11, то зачем здесь ухо — догадаться сложно. Может быть, мужчина жаждет услышать мелодию запуска Windows 11? Этого мы не узнаем, но очевидно, что в итоге он не может устоять и дотрагивается до стекла, за которым прячется что-то синее.
Set a reminder to experience what’s new, live, June 24th at 11 am ET 📅 https://t.co/r7D0GQnR4x pic.twitter.com/UJrji0WxxB— Windows (@Windows) June 23, 2021
Ролик снят несколько странно — его качество заметно отличается от того, что мы привыкли видеть у той же Apple. Если так и было задумано, то режиссер достиг своей цели.
Напомним, что ранее мы уже установили бета-сборку Windows 11 и рассказали о заметных нововведениях. Кроме того, инсайдеры сообщают и о других деталях: например, о том, что Windows 11 будет поддерживать Android-приложения. А здесь мы нашли в новейшей ОС от Microsoft элементы 30-летней давности.
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Ничего, что до стекла дотрагивается девушка? Как можно было перепутать руки белой девушки🤷🏻♀️ с чёрным мужиком🤷🏿♂️