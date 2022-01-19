Холодная зима всё никак не закончится, и чуть ли не единственное, что греет нас в это время года, — горячие распродажи. Ситуация усугубляется с распространением коронавируса, ведь некоторым из нас приходится сидеть дома и работать удалённо. Впрочем, это не так и плохо, многие уже оценили прелести надомной работы. И точно так же, как люди стремятся снизить риск заражения, вы можете обезопасить свой компьютер, купив для него лицензионный софт, в том числе для того, чтобы уберечь его от вирусов. Интернет-магазин Keysfan как раз проводит очередную распродажу, на которой и без того недорогие ключи для активации продуктов Microsoft можно приобрести с дополнительными скидками. Вам не нужно идти в магазин за CD или DVD с этим софтом, покупка происходит быстро и бесконтактно: вы просто заходите на сайт, покупаете нужный вам ключ, а затем скачиваете, устанавливаете и активируете программу, легально получая лицензионный продукт. Ключ для активации программы приходит на вашу электронную почту всего через несколько минут после оформления заказа, поэтому нет необходимости ждать несколько дней его получения. Все вопросы, которые могут возникнуть у вас до или после покупки ключа, можно очень быстро решить с поддержкой Keysfan, она с радостью придёт на помощь любому клиенту.



В эту зимнюю пору наверняка вас будет согревать мысль о том, сколько денег вы сэкономили благодаря Keysfan. Даже если вы пропустили предыдущие распродажи на этом сайте, не стоит отчаиваться, ведь сейчас там можно приобрести лицензионные ключи для активации популярного софта так же дёшево, а некоторые цены стали ещё ниже. Например, ключ для активации ставшей уже классической Windows 10 можно купить на Keysfan всего за 7,43 доллара — это одна из самых низких цен на рынке. И вам даже не надо вводить промокод, поскольку эта цена является финальной! Возможно, помимо лицензионной операционной системы вам потребуется набор программ для работы с офисными файлами? Тогда можно порекомендовать вам приобрести набор Windows 11 + Office 2021 по очень выгодной цене. Ещё больше интересных предложений ждут вас ниже.







Windows 11, Office 2021, Windows 10, Office 2019 и другой софт по очень низким ценам



Windows



Windows 11 очень быстро набирает популярность и завоёвывает рынок. Эта операционная система обладает новым интерфейсом и улучшенными возможностями, благодаря чему даже старый компьютер ощущается с ней как абсолютно новый. На этой распродаже лицензионный ключ для активации Windows 11 можно приобрести всего за 14,61 доллара! Если ваш компьютер не потянет новую ОС из-за ограничений, вам вполне подойдёт Windows 10, это тоже очень хороший выбор, а цена ещё привлекательнее — 7,43 доллара.





В новейшей версии Office реализовано множество нововведений, среди которых можно выделить совместную работу над документами с другими пользователями по интернету и тёмную тему оформления. Новые возможности Office 2021 ждут, пока вы с ними ознакомитесь и оцените их по достоинству. Office 2019 — более классический и привычный продукт, он стоит намного дешевле, хотя и предлагает схожую функциональности и возможность работы с любыми офисными файлами без ограничений.





