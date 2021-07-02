MIUI 12


Владельцы смартфонов Xiaomi жалуются на проблемы с Центром Управления в MIUI 12. Об этом сообщает ресурс Gizmochina со ссылкой на тематические форумы.

В частности, пользователи отмечают, что Центр Управления в MIUI 12 «лагает» — то есть он открывается с задержкой, а анимации тормозят. В новой версии оболочки анимации были переработаны и значительно «утяжелены» для достижения плавности, что, возможно, и является причиной проблем. Xiaomi приняла во внимание этот нюанс и попыталась исправить его, отключив эффект размытия по Гауссу в шторке с переключателями — но это не помогло.

Помимо лагов, Центр Управления у некоторых пользователей просто зависает на экране. Это похоже на «эффект выгорания» — сама шторка уже спряталась вниз, а её полупрозначный след остается на дисплее поверх его содержимого. Некоторые владельцы Mi 9T отмечают, что при переключении в режим насыщенных цветов они сталкиваются сначала с ошибкой Центра Управления, а потом с такими вот следами-артефактами. 

MIUI 12

Представители Xiaomi уже отреагировали на жалобы и на том же форуме отвечали пользователям, что проблема компании известна. Однако до сих пор она не исправлена — владельцам смартфонов «китайской Apple» остается надеяться на будущие исправления.

Ранее мы рассказали о проблемах с MIUI 12.5. С ними столкнулись пользователи разных моделей — от бюджетных до флагманских. К слову, ранее Xiaomi отреагировала на петицию от своих фанатов и пообещала относиться к обновлениям MIUI для глобального рынка более ответственно. 



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Источник:

Gizmochina Gizmochina

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