Apple оснастит следующий iPad Pro беспроводной зарядкой. Об этом рассказали в Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.
Согласно утечке, компания готовит редизайн своего топового планшета iPad Pro. Самое главное изменение в нём — это замена главного материала корпуса на стекло; сейчас корпуса всех моделей iPad производятся из цельного бруска алюминия. В итоге iPad Pro будет выглядеть так же, как и актуальная линейка iPhone 12 — металлическая рамка и две стеклянные поверхности, спереди и сзади. Очевидно, что прочность такого корпуса будет существенно ниже — возможно, компания нивелирует это тем, что сделает жесткую стальную рамку и каркас. Редизайн проведётся с одной-единственной целью: внедрить в iPad Pro беспроводную зарядку. Инсайдер утверждает, что вероятность выпуска стеклянного iPad Pro очень высока, однако компания всё еще может отменить свои планы — например, если прочность устройства окажется неудовлетворительной.
В связи с этой утечкой возникают два вопроса.
- Во-первых, какова будет максимальная мощность беспроводной зарядки в iPad Pro? Особенно это касается модели с дисплеем 12,9 дюйма, так как её аккумулятор имеет немалую емкость. Apple придется придумать, как сделать так, чтобы такой большой планшет не заряжался беспроводным способом целую вечность.
- Во-вторых, как решить проблему с точным попаданием на катушку зарядки? Имеющиеся сейчас на рынке беспроводные модули обычно рассчитаны на относительно небольшие устройства, а вот правильно разместить на них огромный iPad может быть довольно проблематично. Apple может частично решить эту проблему, распределив в корпусе планшета сразу несколько катушек, чтобы попасть на одну из них было проще; однако это не решает вопрос с эстетичностью расположения большого планшета на маленькой зарядке. Как вариант, мы можем увидеть зарядный коврик, который соответствует iPad по размеру, при этом катушки в нём уже расположены в нужных местах — к слову, беспроводную зарядку можно встроить в следующее поколение Magic Keyboard. Кроме того, планшет с большой вероятностью будет поддерживать новейший интерфейс MagSafe.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник:
Ссылки по теме:
Вот это новости: в кампусе Apple сотрудники носят оружие. И даже обменивают его на iPad (но это не точно)
iPhone 13 лишится главного недостатка всех смартфонов Apple. Сарказм из лагеря Android больше не к месту
Внезапно: Apple готовит совершенно новую ОС. Вот какие устройства её получат
Стеклянный корпус для такого устройства – верная погибель, поскольку они станут еще более уязвимы (как и последние три поколения Pro — гнущиеся корпусы).