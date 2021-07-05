iPhone 13


В 2021 году Apple уже представила немало продуктов. Какие-то были показаны торжественно, на красивой онлайн-презентации, а какие-то просто появились на сайте компании. Но главных героев этого года мы ждём впереди — это линейка iPhone 13. Или iPhone 12S… Точной информации не будет до самого релиза, а утечки пока не сошлись на едином варианте.

Последние релизы от Apple — такие, как iMac 2021 и iPad Air 4 — демонстрируют нам явный интерес к разнообразной палитре цветов со стороны компании. После выхода оригинального iPhone X в белом и черном Apple решила снова разнообразить ассортимент. В iPhone XS появился золотой цвет, а iPhone 11 и вовсе подарил нам целый спектр — и даже привнес матовую заднюю крышку, которая теперь является привилегией моделей Pro и Pro Max. Можно с уверенностью сказать, что и в 2021 году iPhone удивит нас цветовой палитрой. Но какие цвета стоит ждать в сентябре?

Мы собрали все инсайды, касающиеся расцветок будущих iPhone, которые есть в сети. Вот, какими могут быть iPhone 13. Или 12S. Давайте называть его iPhone 2021.

iPhone 13

Матовый черный
Это классика. Особенно в нашей стране покупатели более всего любят черные смартфоны. Это можно понять — черный цвет универсален и ни к чему не обязывает.

Инсайдер Макс Вайнбах рассказал, что будущий iPhone 2021 может получить черный матовый цвет. Это касается не только задней крышки, но и граней устройства. Возможно, Apple выпустит в матовом корпусе даже младшие модели без приставки Pro — но это маловероятно. 

iPhone 13

Розовый
Одни из последних инсайдов говорят нам, что розовый цвет действительно может дебютировать в продуктах Apple в 2021 году. До сих пор компания выпускала только устройства в цвете «розовое золото» — к слову, они выглядели очень эффектно. И, вопреки стереотипам, это совсем не только женский вариант. Чего не скажешь о Pink — вряд ли парень или мужчина купит себе iPhone такого цвета.

Кстати, утечка фотографии розового iPhone 2021 впервые появилась в Twitter — и почти сразу исчезла. Можно предположить, что информация была подлинной, и Apple задействовала свои связи, чтобы её устранить.

iPhone 13

Фиолетовый
Здесь всё очевидно — Apple с большой помпой представила iPhone 12 в фиолетовом цвете отдельно от основной линейки, а значит и iPhone 2021 получат такой цвет.

Красив ли он? Это субъективный вопрос. Многие считают его эффектным — и это правда, в жизни фиолетовый iPhone 12 смотрится куда лучше, чем на картинке.

iPhone 13

Оранжевый
Оранжевых iPhone у Apple не было давно — если они вообще были. Такой цвет выглядит довольно интересно, но основной источник оранжевых рендеров iPhone — инсайдер Джон Проссер, которого не принято воспринимать всерьез. Пожалуй, сильно надеяться на оранжевый iPhone 2021 не стоит.

Согласно утверждению Проссера, модели iPhone 13 mini и iPhone 13 получат яркий оранжевый цвет, а iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max — приглушенный и более темный матовый цвет.

iPhone 13

Product Red
Глубокий красный цвет в линейке Apple уже стал классикой наравне с черным и белым. До сих пор компания не изменяла себе в отношении iPhone в цвете Product Red и выпускала их каждый год (кроме 2018-го) — скорее всего, этот тренд поддержит и линейка iPhone 2021.

Тем более, что Product Red имеет и символический смысл — это благотворительная программа, и средства, вырученные с продажи красных iPhone Apple отправляет в фонд борьбы со СПИДом. А в современных реалиях — еще и коронавирусом.

iPhone 13

Белый
Вряд ли Apple обойдется без него — белый iPhone это шанс отойти от скучного черного, но при этом не выделяться цветным устройством. Белый iPhone — это строго и элегантно, но при этом не так буднично.

К слову, хотя белый цвет Apple неизменно сохраняет в линейке iPhone, его оттенок год от года меняется — от холодного голубоватого до теплого бежевого.

iPhone 13

Желтый
Пожалуй, один из самых нелюбимых пользователями цветов. Менее популярен только голубой. Желтый цвет очень хорош для красивой картинки, но в жизни очень требователен и подойдет не всем.

К слову, аналитики считают, что оранжевый цвет придет на смену именно желтому.

iPhone 13

Мятный
Уже пару лет Apple «играет» с оттенками зеленого цвета — причем не только в iPhone, но и в iPad Air. Светло-зеленый оттенок получил и новый iMac 2021. Инсайдеры считают, что в 2021 году стоит ждать зеленый iPhone — однако это может быть совершенно новый оттенок.

iPhone 13

Графит
Здесь всё просто — графитовый iPhone должен уступить место матовому черному. Ну или глянцевому — в зависимости от конкретной модели.

iPhone 13

Синий
В сети «гуляют» рендеры и даже прототипы iPhone 2021 mini в насыщенном темно-синем цвете. В целом, он неплохо выглядит, но инсайдеры пока не уверены, что Apple представит синий iPhone.

Другой вариант — iPhone 2021 может получить какой-то совершенно новый оттенок синего. Возможно, это ближе к истине.

iPhone 13

Золотой
У Apple довольно странные отношения с золотым цветом. Впервые он появился в её продуктах с релизом iPhone 5S, присутствовал в линейке вплоть до iPhone 7 и 7 Plus, а потом мы увидели iPhone X либо в черном, либо в белом. Золотой цвет остался уделом более дешевой линейки iPhone 8 и 8 Plus. И тут — внезапно — он появляется в топовом iPhone XS!

Следом выходит XR без варианта в золотой цвете… Эти странные «качели» не дают возможности понять, будет ли золотой цвет в линейке iPhone 2021. Однако он ей, пожалуй, не помешает. Должны же представительницы прекрасного пола иметь какой-то выбор — не всем нравится «поросячий» или красный.

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Источник:

PhoneArena PhoneArena

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