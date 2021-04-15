Xiaomi представила флагманский смартфон Mi 11 Ultra в конце прошлого месяца. Он стал первым устройством компании, получившим защиту от воды по стандарту IP68. Компания решила подчеркнуть это достоинство распаковкой флагмана под водой.
Напомним, стандарт IP68 позволяет погружать устройства на глубину до 1,5 метра, но не более, чем на полчаса. На ролике демонстрируется работоспособность смартфона, а также процесс подводной съемки. Стоит отметить, что это не так просто, как кажется, поскольку поведение сенсорного экрана под водой непредсказуемо.
Xiaomi Mi 11 Ultra оснащается топовым процессором Snapdragon 888 и 6,81-дюймовым AMOLED-экраном с частотой 120 Гц. Также новинка получила основную камеру на 50 МП с сенсором Samsung ISOCELL GN2 и жидкой линзой, обеспечивающей угол обзора 128 градусов.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Напомним, стандарт IP68 позволяет погружать устройства на глубину до 1,5 метра, но не более, чем на полчаса. На ролике демонстрируется работоспособность смартфона, а также процесс подводной съемки. Стоит отметить, что это не так просто, как кажется, поскольку поведение сенсорного экрана под водой непредсказуемо.
Xiaomi Mi 11 Ultra оснащается топовым процессором Snapdragon 888 и 6,81-дюймовым AMOLED-экраном с частотой 120 Гц. Также новинка получила основную камеру на 50 МП с сенсором Samsung ISOCELL GN2 и жидкой линзой, обеспечивающей угол обзора 128 градусов.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru