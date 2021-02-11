Несколько дней назад компания Xiaomi анонсировала выпуск международной версии обновления MIUI 12.5. Тогда было сказано, что его получат 16 моделей смартфонов, но теперь к ним добавилось ещё два. Владельцы устройств, выпущенных под брендом Poco, тоже могут рассчитывать на установку этого обновления.
В первую очередь MIUI 12.5 получат флагманские смартфоны:
- Xiaomi Mi 10T
- Xiaomi Mi 10T Pro
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Xiaomi Mi 11
Во вторую волну распространения MIUI 12.5 попадут смартфоны средней ценовой категории:
- Xiaomi Mi 10 Lite 5G
- Xiaomi Mi 10T Lite
- Xiaomi Mi Note 10
- Xiaomi 10 Pro
- Xiaomi Mi Note 10 Lite
- Redmi Note 9T
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 9S
- Redmi Note 9
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi 9
Xiaomi также обновит как минимум две модели, вышедшие под брендом Poco:
- Poco F2 Pro
- Poco X3 NFC
И даже этот перечень далеко не полный. Здесь перечислены только те смартфоны, для которых обновление MIUI 12.5 будет адаптировано в приоритетном порядке и станет доступно в ближайшие недели. В последующие месяцы компания планирует обновить ещё несколько десятков моделей, но выпуск новых прошивок для них может затянуться на несколько месяцев.
Одно из самых главных и долгожданных нововведений в MIUI 12.5 — возможность удаления некоторых встроенных приложений. Часть приложений можно отключить или скрыть, чтобы они не мешались. Неудаляемых приложений на смартфонах Xiaomi останется всего семь (телефон, мессенджер, часы, настройки, камера и управление безопасностью), они необходимы для нормальной работы устройства. Для сравнения, в One UI на смартфонах Samsung десять неудаляемых приложений, а в iOS 14.2 их одиннадцать. Оболочка была оптимизирована, благодаря чему нагрузка на процессор снизилась на 22%, энергопотребление было уменьшено 15%, а плавность при использовании жестов увеличилось.
Примечательно, что глобальная версия MIUI 12.5 оказалась более ограниченной, чем китайская, и не получит часть нововведений. Например, в ней не будет режима MIUI+, который позволяет подключать смартфон к ПК или монитору для использования в дектопном режиме. Также отсутствуют звуки живой природы и животных, записанные в экзотических странах.
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