MIUI 12.5

Несколько дней назад компания Xiaomi анонсировала выпуск международной версии обновления MIUI 12.5. Тогда было сказано, что его получат 16 моделей смартфонов, но теперь к ним добавилось ещё два. Владельцы устройств, выпущенных под брендом Poco, тоже могут рассчитывать на установку этого обновления.

В первую очередь MIUI 12.5 получат флагманские смартфоны:

  • Xiaomi Mi 10T
  • Xiaomi Mi 10T Pro
  • Xiaomi Mi 10
  • Xiaomi Mi 10 Pro
  • Xiaomi Mi 11

Во вторую волну распространения MIUI 12.5 попадут смартфоны средней ценовой категории:

  • Xiaomi Mi 10 Lite 5G
  • Xiaomi Mi 10T Lite
  • Xiaomi Mi Note 10
  • Xiaomi 10 Pro
  • Xiaomi Mi Note 10 Lite
  • Redmi Note 9T
  • Redmi Note 9 Pro
  • Redmi Note 9S
  • Redmi Note 9
  • Redmi Note 8 Pro
  • Redmi 9

Xiaomi также обновит как минимум две модели, вышедшие под брендом Poco:

  • Poco F2 Pro
  • Poco X3 NFC

И даже этот перечень далеко не полный. Здесь перечислены только те смартфоны, для которых обновление MIUI 12.5 будет адаптировано в приоритетном порядке и станет доступно в ближайшие недели. В последующие месяцы компания планирует обновить ещё несколько десятков моделей, но выпуск новых прошивок для них может затянуться на несколько месяцев.

Одно из самых главных и долгожданных нововведений в MIUI 12.5 — возможность удаления некоторых встроенных приложений. Часть приложений можно отключить или скрыть, чтобы они не мешались. Неудаляемых приложений на смартфонах Xiaomi останется всего семь (телефон, мессенджер, часы, настройки, камера и управление безопасностью), они необходимы для нормальной работы устройства. Для сравнения, в One UI на смартфонах Samsung десять неудаляемых приложений, а в iOS 14.2 их одиннадцать. Оболочка была оптимизирована, благодаря чему нагрузка на процессор снизилась на 22%, энергопотребление было уменьшено 15%, а плавность при использовании жестов увеличилось.

Примечательно, что глобальная версия MIUI 12.5 оказалась более ограниченной, чем китайская, и не получит часть нововведений. Например, в ней не будет режима MIUI+, который позволяет подключать смартфон к ПК или монитору для использования в дектопном режиме. Также отсутствуют звуки живой природы и животных, записанные в экзотических странах.


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