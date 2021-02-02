





У Xiaomi есть собственная оболочка на базе Android, которая называется MIUI. Компания регулярно её обновляет и всячески развивает. В последнее время некоторые пользователи начали сообщать, что не могут установить пакет сервисов Google (GMS или Google Mobile Services) на свои смартфоны.Сообщается, что ограничения появились после выпуска MIUI 12.5. Китайские производитель прокомментировал эту ситуацию и рассказал, что компания больше не позволяет устанавливать или загружать GMS в связи с соответствием требованиям.Xiaomi подтвердила, что устройства поставляемые без сервисной структуры Google более не поддерживают её установку. Это неудивительно, поскольку большинство гаджетов в Китае не поддерживают GMS, так как эти сервисы запрещены в стране.Китайский производитель не раскрыл список моделей, которые затронут новые изменения политики. Некоторые пользователи отметили, что новые ограничения коснулись Redmi K30 Ultra и Redmi 10X. Стоит отметить, что изменения распространяются только на устройства для внутреннего рынка Китая. Владельцы устройств для других регионов сохранят возможность установки Google Mobile Services.