Мы уже привыкаем к тому, что в наш мир приходят аниматронные роботы, которые достаточно сильно похожи на людей и способны воспроизводить базовый набор эмоций и движений. И сильнее всех в этом продвинулась студия Disney — мы уже писали про их достаточно страшного робота, который может имитировать движения лица человека и даже следить за людьми взглядом.
Но теперь студия пошла еще дальше и представила ничуть не страшного, а вполне даже милого робота, который косплеит малыша Грута из «Стражей Галактики». В ролике, который вы можете посмотреть ниже, запечатлен весь процесс его создания: сначала воспроизвели «робоноги», далее наростили туловище и обучили малыша ходьбе.
В дальнейшем ему сконструировали голову и руки, а также научили базовым жестам и трюкам. Так что на данный момент робот, который собирался почти три года, вполне сходит за ожившую игрушку: он все еще немного неуклюж и слегка проигрывает 3D-модели из фильма, но его доработка — это лишь вопрос времени.
Создан «робомалыш Грут» в рамках Project Kiwi, цель которого — перенести вымышленных персонажей в реальный мир. В будущем такие роботы будут расхаживать по паркам развлечений, но а пока что дорабатываются в лабораториях. Интересно, что данный экземпляр имеет 50 степеней свободы и почти не шумит при работе. Встроенного аккумулятора хватает на 45 минут активности, но в будущем планируется увеличить этот показатель. Также в дальнейшем робот станет полностью автономным или по крайней мере беспроводным: на данный момент он контролируется оператором по кабелю.
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