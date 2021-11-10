





В Telegram есть уникальная и очень полезная возможность — бесплатная и безлимитная папка «Избранное». Я использую её для хранения всего интересного и полезного, начиная от ссылок, заканчивая крупными файлами. Недавно у меня с этой штукой произошла досадная неприятность.Помимо хранения важных файлов и «кладбища мертвых ссылок», я в «Избранном» веду диалог с собой. Другими словами записываю туда мысли и идеи для различных проектов и текстов.В понедельник я хотел почистить «Избранное» своим стандартным методом. Я нажимаю «Выбрать» и прохожусь по всей папке, нажимая на все данные, потерявшие для меня актуальность. Сразу отмечу, всё что случилось далее, произошло только из-за моей невнимательности, но в эту ситуацию может попасть любой пользователь.Итак, я выбрал все файлы для удаления, а затем меня отвлекли телефонным звонком. Обратите внимание на скрине ниже, вместе с кнопкой удаления выбранных данных в нижнем левом углу в левом правом появилась клавиша «Удалить чат». На мой взгляд, это не совсем удачное решение в интерфейсе.Как вы уже поняли, случилось то что и случилось, во время разговора по громкой связи я случайно нажал «Удалить чат». Удалилось абсолютно всё без возможности возврата. Мой месседж такой: дублируйте хранение важных данных в двух разных и надежных местах.Теперь я действую таким образом, в течение дня я по-прежнему закидываю важную информацию в «Избранное», а вечером её разбираю. Мысли и прочие идеи я переношу в «Заметки» Apple, а уже сформировавшиеся задачи в «Напоминания».С начала этого года я отказался от всех сторонних приложений для ведения заметок и напоминания в пользу программного обеспечения от Apple. Сейчас это полноценные приложения, которые можно использовать для серьезных задач и совместной работы.На самом деле описанный мною метод — довольно продуктивный. Так папка «Избранное» не захламляется, а важные мысли и задачи — разложены по полочкам и находятся в безопасности.