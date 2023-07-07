«Яндекс Музыка» начала жестко цензурировать треки

Олег

Музыка


Российский стриминг-сервис «Яндекс Музыка» разработал рекомендации для контента, который авторы хотят загрузить. Об этом пишут «Ведомости».

Согласно источнику, «Яндекс Музыка» создала и внедряет рекомендации для контента совместно с Ассоциацией музыкальной индустрии (АМИ). Компания хочет создать «комфортную и безопасную среду для слушателей за счет маркировки опасного или неприятного контента специальными значками». АМИ была инициатором этого изменения, а «Яндекс Музыка» их поддержала.

По словам гендиректора АМИ Валерия Дробыша, новые правила помогут «определить границы этичного и неэтичного контента». Теперь «Яндекс Музыка» будет проверять новый контент по списку рекомендаций, предложенному Ассоциацией, с использованием гибридной модели — сначала треки фильтрует нейросеть, а потом подключаются живые модераторы. Это позволит с высокой точностью выявлять контент для взрослых и маркировать его значком Explicit.

Помимо этого, стриминг будет выявлять композиции на чувствительные темы, которые могут вызвать дискомфорт у слушателей; в зависимости от конкретного содержания, треки будут помечаться, скрываться их рекомендаций или вовсе удаляться с платформы. 

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Источник:
Ведомости
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Комментарии

+108
acinatnas
Если это будут просто маркеры, то не вижу ничего плохого. Иногда даже удобно, когда включаешь незнакомый трек при людях.
9 минут назад
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