«Яндекс Музыка» начала жестко цензурировать треки



Российский стриминг-сервис «Яндекс Музыка» разработал рекомендации для контента, который авторы хотят загрузить. Об этом пишут «Ведомости».



Согласно источнику, «Яндекс Музыка» создала и внедряет рекомендации для контента совместно с Ассоциацией музыкальной индустрии (АМИ). Компания хочет создать «комфортную и безопасную среду для слушателей за счет маркировки опасного или неприятного контента специальными значками». АМИ была инициатором этого изменения, а «Яндекс Музыка» их поддержала.



По словам гендиректора АМИ Валерия Дробыша, новые правила помогут «определить границы этичного и неэтичного контента». Теперь «Яндекс Музыка» будет проверять новый контент по списку рекомендаций, предложенному Ассоциацией, с использованием гибридной модели — сначала треки фильтрует нейросеть, а потом подключаются живые модераторы. Это позволит с высокой точностью выявлять контент для взрослых и маркировать его значком Explicit.



Помимо этого, стриминг будет выявлять композиции на чувствительные темы, которые могут вызвать дискомфорт у слушателей; в зависимости от конкретного содержания, треки будут помечаться, скрываться их рекомендаций или вовсе удаляться с платформы.