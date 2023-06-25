Новый закон ставит под удар YouTube, «Яндекс Музыку», Apple Music и еще десяток популярных сервисов



В Госдуму внесен новый законопроект, который затрагивает работу онлайн-сервисов с рекомендательными алгоритмами. Об этом пишет «Код Дурова».



Согласно документу на сайте правительства, законопроект вносит замруководителя комитета по информполитике Антон Горелкин. В частности, Госдума будет рассматривать поправки к закону «Об информации», и они зарегулируют работу рекомендательных алгоритмов. Главная цель документа — «сделать прозрачными механизмы рекомендаций и не допускать их применения в незаконных целях».



Из пояснительной записки можно узнать, что рекомендательными являются технологии предоставления информации на основе сбора и анализа предпочтений пользователя. К таким сервисам относятся YouTube, «Дзен», «Яндекс Музыка», Apple Music и так далее.



Поправки обяжут владельцев таких сервисов выполнять ряд требований; например, рекомендации не должны предлагать информацию, нарушающую законодательство, а если такое случается, то рекомендательные алгоритмы должны отключаться.



Стоит отметить, что большинство онлайн-сервисов с аудио- и видеоконтентом существуют за счет своих рекомендательных алгоритмов. Без них многие потеряют свою привлекательность для пользователя, и компании это прекрасно понимают. Теоретически, после принятия новых поправок каждый из сервисов может встать перед неприятным выбором: перекраивать / отключить свои рекомендации, либо подвергнуться блокировке в России.