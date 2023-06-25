Новый закон ставит под удар YouTube, «Яндекс Музыку», Apple Music и еще десяток популярных сервисов

Олег

Музыка


В Госдуму внесен новый законопроект, который затрагивает работу онлайн-сервисов с рекомендательными алгоритмами. Об этом пишет «Код Дурова».

Согласно документу на сайте правительства, законопроект вносит замруководителя комитета по информполитике Антон Горелкин. В частности, Госдума будет рассматривать поправки к закону «Об информации», и они зарегулируют работу рекомендательных алгоритмов. Главная цель документа — «сделать прозрачными механизмы рекомендаций и не допускать их применения в незаконных целях».

Из пояснительной записки можно узнать, что рекомендательными являются технологии предоставления информации на основе сбора и анализа предпочтений пользователя. К таким сервисам относятся YouTube, «Дзен», «Яндекс Музыка», Apple Music и так далее.

Поправки обяжут владельцев таких сервисов выполнять ряд требований; например, рекомендации не должны предлагать информацию, нарушающую законодательство, а если такое случается, то рекомендательные алгоритмы должны отключаться.

Стоит отметить, что большинство онлайн-сервисов с аудио- и видеоконтентом существуют за счет своих рекомендательных алгоритмов. Без них многие потеряют свою привлекательность для пользователя, и компании это прекрасно понимают. Теоретически, после принятия новых поправок каждый из сервисов может встать перед неприятным выбором: перекраивать / отключить свои рекомендации, либо подвергнуться блокировке в России. 

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Источник:
kod.ru
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Комментарии

+4700
Carter_Mayers
Не во всех сервисах рекомендации хорошие и подборки на их основе. Иногда как какая фигня выползет, так вообще не понятно какие там алгоритмы. Но если кто-то пользуется, то ради Бога, не надо страдать фигней и закручивать в очередной раз гайки. Бизнесу и без того дофига тяжело, если под себя его подстраивать и свои предпочтения, то никого бизнеса вообще не останется. К сожалению чинуши нифига этого не понимают и играют только в «свои ворота»
Вчера в 22:14
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tellurian
+4877
tellurian Carter_Mayers
Больше всего касается уютуб и лицокнигу.
Там гугл специально показывает новости и ролики против России.
Потому хотят сделать так.
час назад в 08:44
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+118
crubs
вот что бывает, если перед работой дернуть стекломоя
Сегодня в 02:58
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Tigrolik
+599
Tigrolik
У автора бредовые выводы.
2 часа назад в 07:14
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