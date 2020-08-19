Масштабное обновление получило приложение «Яндекс.Такси». Его переименовали в «Яндекс Go» и теперь оно объединяет сервисы доставки еды из ресторанов «Еда» и продуктов «Лавка», а также каршеринг «Драйв», курьерскую доставку и расписание наземного транспорта.
На главном экране приложения будут отображаться персонализированный набор иконок быстрого доступа для каждого пользователя. Сообщается, что алгоритмы компании будут предугадывать, что сейчас нужно — заказать еду или добраться до дома.
Набор сервисов будет различаться в зависимости от городов присутствия. К примеру, в Москве и Санкт-Петербурге представлены все перечисленные сервисы, в Казани отсутствует «Лавка», а в Нижнем Новгороде нет «Драйва».
В «Яндексе» рассказали, что рассматривают различные варианты появления сторонних сервисов в своём суперприложении. Исполнители, среди которых водители, курьеры и другие партнеры продолжат получать заказы через отдельный сервис «Яндекс.Про».
Для перехода на «Яндекс.Go» пользователя нужно обновить приложение «Яндекс.Такси» до последней версии или скачать его в App Store и Google Play. Приложения «Драйв», «Еда» и «Лавка» продолжат работать в составе суперприложения и в качестве отдельных программ.
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Ответили, что таких обращений у них очень много и они думают над тем как оптимизироваться. Надумали.
"жалоб недостаточно, значит народ схавал, засунем в такси еще 3 приложения".
А ты как дурак смотри в экран и ищи нужную иконку т.к. они не будут стоять всегда на своих местах.
Мне удобнее зайти в приложение такси, когда мне нужно такси, и в приложение еды для еды, в приложение каршеринга для карша и тд