«В некоторых городах мы повышаем комиссию и меняем структуру тарифа. Изменения обусловлены растущими издержками таксомоторной отрасли. Например, в Москве изменений не будет», — пресс-служба «Яндекс.Такси».







В сервисе «Яндекс.Такси» вырастет комиссия, а в связи с этим подорожают и тарифы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.В компании также рассказали, что водители в 2020 году заработали на платформе 300 млрд рублей. В некоторых регионах таксисты уже начали получать уведомления о повышениях. «Яндекс» пока не уточняет полный список регионов, в котором изменятся цены.