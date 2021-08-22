Яндекс.Такси

В сервисе «Яндекс.Такси» вырастет комиссия, а в связи с этим  подорожают и тарифы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«В некоторых городах мы повышаем комиссию и меняем структуру тарифа. Изменения обусловлены растущими издержками таксомоторной отрасли. Например, в Москве изменений не будет», — пресс-служба «Яндекс.Такси».

В компании также рассказали, что водители в 2020 году заработали на платформе 300 млрд рублей. В некоторых регионах таксисты уже начали получать уведомления о повышениях. «Яндекс» пока не уточняет полный список регионов, в котором изменятся цены.


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Источник:

ТАСС ТАСС

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