Яндекс.Такси

С 15 сентября «Яндекс.Такси» перестанет предоставлять обладателям подписки «Плюс» скидку 10% на поездки в категории «Комфорт» и выше. Вместо этого они будут получать кэшбэк на свой счёт в «Плюсе».

Кэшбэк будет такого же размера, то есть те же 10%, но платить за поездки придётся больше, ведь скидки не будет, а сэкономленные таким образом средства в любом случае уйдут к «Яндексу». То есть раньше пользователь мог просто сэкономить, а теперь «Яндекс» возвращает ему часть денег, но потратить их за пределами экосистемы «Яндекса» не получится.

Накопленные в «Плюсе» баллы можно потратить для оплаты услуг и товаров в некоторых сервисах «Яндекса», например, в том же «Такси», в «Лавке, «Еде» или на «Яндекс.Маркете». В части сервисов «Яндекса» баллы начисляются и тем, у кого нет подписки, но для того, чтобы потратить их, требуется подключить «Плюс».

Яндекс.Такси

Обладатели подписки «Яндекс.Плюс» уже начали получать в «Яндекс.Такси» о предстоящей замене 10-процентной скидки на кэшбэк. Отказаться от скидки можно уже сейчас, не дожидаясь 15 сентября, тогда за поездки на такси в категории «Комфорт» и выше в «Плюс» будет начисляться возврат десятой части потраченных средств, независимо от способа оплаты (картой или наличными). С 15 сентября всем обладателям подписки «Яндекс.Плюс» будет автоматически подключен кэшбэк вместо скидки.


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Источник:

Rozetked Rozetked

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