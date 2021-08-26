С 15 сентября «Яндекс.Такси» перестанет предоставлять обладателям подписки «Плюс» скидку 10% на поездки в категории «Комфорт» и выше. Вместо этого они будут получать кэшбэк на свой счёт в «Плюсе».
Кэшбэк будет такого же размера, то есть те же 10%, но платить за поездки придётся больше, ведь скидки не будет, а сэкономленные таким образом средства в любом случае уйдут к «Яндексу». То есть раньше пользователь мог просто сэкономить, а теперь «Яндекс» возвращает ему часть денег, но потратить их за пределами экосистемы «Яндекса» не получится.
Накопленные в «Плюсе» баллы можно потратить для оплаты услуг и товаров в некоторых сервисах «Яндекса», например, в том же «Такси», в «Лавке, «Еде» или на «Яндекс.Маркете». В части сервисов «Яндекса» баллы начисляются и тем, у кого нет подписки, но для того, чтобы потратить их, требуется подключить «Плюс».
Обладатели подписки «Яндекс.Плюс» уже начали получать в «Яндекс.Такси» о предстоящей замене 10-процентной скидки на кэшбэк. Отказаться от скидки можно уже сейчас, не дожидаясь 15 сентября, тогда за поездки на такси в категории «Комфорт» и выше в «Плюс» будет начисляться возврат десятой части потраченных средств, независимо от способа оплаты (картой или наличными). С 15 сентября всем обладателям подписки «Яндекс.Плюс» будет автоматически подключен кэшбэк вместо скидки.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник:
Надоели броские заголовки, не отражающие суть. Почему нельзя написать, что Яндекс с 15 сентября заменяет 10% скидку таким же кешбэком?!
Да, скидка была удобнее, не спорю. Но цена же не стала дороже. Если у человека был Плюс и 10% скидка, значит он пользовался экосистемой Яндекса, а значит и бонусы тоже там спокойно потратит. Где удорожание?
А теперь будете 200₽, но 20₽ получите бонусом на что-то будущее, но отдавать будете 200₽!!! А не 180₽
Так понятнее?!
Объясните, где я не прав и почему стало якобы дороже?!
Что тут непонятно?! Живыми деньгами Вы платили раньше ДЕШЕВЛЕ, сейчас ДОРОЖЕ. То что Вам вернётся, это будет когда-то и в карман Вы их не положите.
Так что Да, всё правильно. Подорожало
Пострадают только те, которые 1 раз прокатились и не вернулись в Яндекс, их скидка зависла.
Но! Раз у человека была скидка, значит был Плюс, значит он пользуется Яндексом, значит на следующую поездку его потратит, а стоимость поездки обойдется 180, а не 200.
Я.еда дороже и всегда "высокий спрос", дели больше нравится.
Такси тоже самое
Каршеринг вообще молчу :) раньше было нормально, а теперь за рапид требуют по 13-14р за минуту. Лучше на ситидрайве или белке поеду.
Пользуюсь Яндексом только если поблизости нет других машин.
И на самом деле есть плюсы, 10% скидки вы особо не заметите, а тут как некий накопительный счёт, конечно при условии, что вы пользуетесь сервисами Яндекса.
За пол года накопилось уже 4000₽ бонусов, в любой момент могу потратить их на любую покупку на Яндекс.Маркете.