Сервис заменил настоящие телефонные номера частных пользователей во всех объявлениях на подменные. Теперь продавать товары на сервисе стало ещё безопаснее.
Подменный номер — это специальный «виртуальный» номер телефона продавца, который отображается в объявлении. Он используется для переадресации входящего звонка на действительный номер и нужен, чтобы защитить пользователя от звонков и сообщений спамеров и мошенников. Также он помогает уберечь продавца от злоумышленников, которые, зная настоящий номер телефона, могут найти и использовать в своих целях персональные данные его владельца.
Обычно онлайн-площадки скрывают реальные контакты продавцов только в наиболее дорогих категориях — недвижимость и автомобили. В «Яндекс.Объявлениях» подменные номера автоматически закрывают телефоны во всех публикациях частных продавцов, и для пользователей эта функция бесплатна.
Специальные алгоритмы обработки сообщений в чате сервиса распознают фишинговые ссылки и подозрительную активность и предупреждают пользователей о потенциальной опасности. Встроенный мессенджер скрывает такие сообщения и блокирует сторонние ссылки. Аккаунты, чьи сообщения регулярно оказываются скрытыми, блокируются.
Уведомление также появляется, когда пользователю приходит сообщение с номером телефона. Сервис не рекомендует общаться с покупателями или продавцами на сторонних площадках, например, в мессенджерах, где нет возможности предупредить пользователя о подозрительных действиях или заблокировать фишинговую ссылку.
Для большей безопасности процесса покупки и продажи товаров, помимо подменного номера и мониторинга чата алгоритмами, используется показатель активности в Яндексе. Чем дольше и активнее пользователь взаимодействует с разными сервисами компании, тем выше этот показатель. Он отображается в каждом объявлении продавца, а показатель покупателя можно увидеть в чате с ним.
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