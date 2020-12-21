Звонки

Сервис заменил настоящие телефонные номера частных пользователей во всех объявлениях на подменные. Теперь продавать товары на сервисе стало ещё безопаснее. 

Подменный номер — это специальный «виртуальный» номер телефона продавца, который отображается в объявлении. Он используется для переадресации входящего звонка на действительный номер и нужен, чтобы защитить пользователя от звонков и сообщений спамеров и мошенников. Также он помогает уберечь продавца от злоумышленников, которые, зная настоящий номер телефона, могут найти и использовать в своих целях персональные данные его владельца. 

Обычно онлайн-площадки скрывают реальные контакты продавцов только в наиболее дорогих категориях — недвижимость и автомобили. В «Яндекс.Объявлениях» подменные номера автоматически закрывают телефоны во всех публикациях частных продавцов, и для пользователей эта функция бесплатна. 

Специальные алгоритмы обработки сообщений в чате сервиса распознают фишинговые ссылки и подозрительную активность и предупреждают пользователей о потенциальной опасности. Встроенный мессенджер скрывает такие сообщения и блокирует сторонние ссылки. Аккаунты, чьи сообщения регулярно оказываются скрытыми, блокируются.

Уведомление также появляется, когда пользователю приходит сообщение с номером телефона. Сервис не рекомендует общаться с покупателями или продавцами на сторонних площадках, например, в мессенджерах, где нет возможности предупредить пользователя о подозрительных действиях или заблокировать фишинговую ссылку.

Для большей безопасности процесса покупки и продажи товаров, помимо подменного номера и мониторинга чата алгоритмами, используется показатель активности в Яндексе. Чем дольше и активнее пользователь взаимодействует с разными сервисами компании, тем выше этот показатель. Он отображается в каждом объявлении продавца, а показатель покупателя можно увидеть в чате с ним. 


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Названы самые популярные песни и подкасты в «Яндекс.Музыке» Названы самые популярные песни и подкасты в «Яндекс.Музыке»

«Яндекс» начал доставлять еду роботами «Яндекс» начал доставлять еду роботами

В «Яндекс.Картах» появился «Навигатор» В «Яндекс.Картах» появился «Навигатор»