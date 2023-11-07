«Яндекс» выпустил браузерное расширение для получения скидок и кэшбэка во всех интернет-магазинах

Александр


«Яндекс» разработал расширение «Яндекс Выгода», которое можно установить в различные браузеры — Chrome, Safari, Edge и Opera. В экспериментальную сборку «Яндекс Браузера» для ПК оно встроено изначально.

Расширение «Яндекс Выгода» предназначено для получения скидок и кэшбэка в интернет-магазинах и на прочих сайтах, которые возвращают часть денег за совершение покупок.

Выгода работает с различными онлайн-ритейлерами из индустрии электронной коммерции — от небольших веб-витрин до огромных магазинов. Когда пользователь заходит на сайт, где есть акции или кешбэк, кнопка «Выгоды» в браузере становится ярче, а рядом с ней высвечивается количество доступных предложений. Остаётся только кликнуть на неё и активировать подходящее. Если сайт не является интернет-магазином, «Выгода» порекомендует другие площадки со спецпредложениями. Команда сервиса проверяет все промокоды на актуальность, но если вдруг один из них не сработал, на него можно пожаловаться с помощью иконки с восклицательным знаком. Модераторы проверят сигнал и оперативно удалят неактуальное предложение.

Для получения скидок и кэшбэка нужно залогиниться в «Яндекс Выгоде» со своим аккаунтом «Яндекс ID», перейти на сайт интернет-магазина и в расширении активировать получение спецпредложений. Кешбэк начисляется рублями в виртуальный кошелёк «Выгоды».
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Комментарии

tellurian
+4759
tellurian
Есть кто поставил? Лучше бэкит или зефир?
2 часа назад в 14:52
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