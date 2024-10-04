YouTube анонсировал историческое нововведение — для всех и бесплатно

Олег

YouTube


Популярный видеохостинг решил увеличить длительность роликов в разделе Shorts. Об этом сообщается в пресс-релизе YouTube.

Согласно источнику, с 15 октября авторы контента смогут «пилить» шортсы длительностью до 3 минут вместо 1 минуты сейчас. Изменение вводится, поскольку, по заявлению самого YouTube, формат коротких видео стал самым востребованным среди зрителей. Кроме того, станут доступны шаблоны, которые должны упростить создание коротких видео.

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Для самих пользователей в YouTube появится новая настройка, которая позволит уменьшить количество Shorts-роликов в ленте с рекомендациями личных аккаунтов. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

kardigan
+3732
kardigan
Ни х не показывает без костылей…
час назад в 11:51
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