YouTube анонсировал историческое нововведение — для всех и бесплатно



Популярный видеохостинг решил увеличить длительность роликов в разделе Shorts. Об этом сообщается в пресс-релизе YouTube.



Согласно источнику, с 15 октября авторы контента смогут «пилить» шортсы длительностью до 3 минут вместо 1 минуты сейчас. Изменение вводится, поскольку, по заявлению самого YouTube, формат коротких видео стал самым востребованным среди зрителей. Кроме того, станут доступны шаблоны, которые должны упростить создание коротких видео.







Для самих пользователей в YouTube появится новая настройка, которая позволит уменьшить количество Shorts-роликов в ленте с рекомендациями личных аккаунтов.