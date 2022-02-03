YouTube


«Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров» (АППСИМ) предложила российским властям обязать YouTube отчитываться за каждый удаленный с площадки видеоролик. Об этом рассказали в Rozetked.

Согласно источнику, предложение от АППСИМ поступило сразу в несколько государственных институтов — в Министерство цифрового развития и Министерство культуры. «Ассоциация» хочет, чтобы Россия обязала Google давать отчет и разъяснять причины каждого решения о блокировке или удалении видеороликов.
«Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров» (АППСИМ) — это организация, созданная АНО «Цифровые платформы». В основном в нее входят владельцы или администраторы каналов, аудитория которых составляет 100 тысяч человек или более
По мнению участников АППСИМ, на YouTube процветает мошенничество с авторскими правами: какие-то непонятные компании указывают себя как правообладателя в отношении тех или иных музыкальных произведений, в результате чего страдают видеоролики, которые эти треки используют. При этом связаться и обсудить проблему с этими мнимыми правообладателями невозможно, так как их контакты чаще всего скрыты от блогеров. Оспорить такой тип блокировки или удаления тоже практически невозможно.

Заместитель председателя Российского союза по правам человека согласен с позицией АППСИМ. Мнения других участников рынка расходятся: одни говорят, что причина блокировки/удаления и так всегда указывается площадкой, а другие уточняют, что мошенничество с авторскими правами действительно встречается, но работает немного иначе.

Ранее мы рассказали, что Россия продолжает штрафовать Google и YouTube на круглые суммы. 



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

Rozetked Rozetked

Ссылки по теме:

Как сэкономить почти 600 рублей на подписке YouTube Premium Как сэкономить почти 600 рублей на подписке YouTube Premium

Как вернуть дизлайки на YouTube? Появилось расширение для всех популярных браузеров Как вернуть дизлайки на YouTube? Появилось расширение для всех популярных браузеров

Директор YouTube рассказала, зачем убрали дизлайки. О зрителях никто не думал Директор YouTube рассказала, зачем убрали дизлайки. О зрителях никто не думал