

«Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров» (АППСИМ) предложила российским властям обязать YouTube отчитываться за каждый удаленный с площадки видеоролик. Об этом рассказали в Rozetked.



Согласно источнику, предложение от АППСИМ поступило сразу в несколько государственных институтов — в Министерство цифрового развития и Министерство культуры. «Ассоциация» хочет, чтобы Россия обязала Google давать отчет и разъяснять причины каждого решения о блокировке или удалении видеороликов.



«Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров» (АППСИМ) — это организация, созданная АНО «Цифровые платформы». В основном в нее входят владельцы или администраторы каналов, аудитория которых составляет 100 тысяч человек или более





Заместитель председателя Российского союза по правам человека согласен с позицией АППСИМ. Мнения других участников рынка расходятся: одни говорят, что причина блокировки/удаления и так всегда указывается площадкой, а другие уточняют, что мошенничество с авторскими правами действительно встречается, но работает немного иначе.



Ранее мы рассказали, что По мнению участников АППСИМ, на YouTube процветает мошенничество с авторскими правами: какие-то непонятные компании указывают себя как правообладателя в отношении тех или иных музыкальных произведений, в результате чего страдают видеоролики, которые эти треки используют. При этом связаться и обсудить проблему с этими мнимыми правообладателями невозможно, так как их контакты чаще всего скрыты от блогеров. Оспорить такой тип блокировки или удаления тоже практически невозможно.Заместитель председателя Российского союза по правам человека согласен с позицией АППСИМ. Мнения других участников рынка расходятся: одни говорят, что причина блокировки/удаления и так всегда указывается площадкой, а другие уточняют, что мошенничество с авторскими правами действительно встречается, но работает немного иначе.Ранее мы рассказали, что Россия продолжает штрафовать Google и YouTube на круглые суммы.





