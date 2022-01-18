Московский суд предписал американской компании Google выплатить оборотный штраф за нарушение закона о запрещенном контенте. Об этом сообщает пресс-служба Таганского районного суда.
Согласно источнику, Google была осуждена за повторное нарушение закона о запрещенных медиаматериалах на территории РФ — часть 2.1 статьи 13.40 КоАП РФ. Поисковик компании продолжает включать в выдачу ссылки на запрещенные в России сайты — после первого предупреждения Google не предприняла меры для их удаления.
За указанное нарушение компания теперь должна выплатить оборотный штраф. Его сумма будет рассчитана на основании доходов Google и её аффилированных юридических лиц в России за один календарный год и составит 1/20 его часть. Даже из этой формулы становится ясно, что штраф будет внушительным.
Помимо поисковой выдачи, Google продолжает игнорировать предупреждения относительно видео в YouTube — по состоянию на декабрь 2021 года платформа содержит около 2500 материалов, которые власти рассматривают как противоправные и опасные для россиян.
Ранее мы рассказали, что Google получила огромный штраф по делу о «Царьграде». Компания пытается остановить его начисление, но пока безуспешно. Сумма штрафа настолько велика, что в случае неудачи эксперты допускают уход Google с российского медиарынка.
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