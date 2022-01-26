YouTube


Генеральный директор видеохостинга YouTube Сьюзан Войжитски составила публичное письмо, в котором рассказала о причинах недавних изменений на площадке. Обращение разместили в официальном блоге YouTube.

По словам Войжитски, главной причиной решения скрыть количество дизлайков под видео стала травля молодых создателей контента. Компания провела исследование и выяснила, что сегмент начинающих блогеров не развивается, а серьезно проседает — всё из-за того, что на новичков обрушивается лавина необоснованного хейта. Люди ставят им дизлайки «за компанию», а иногда даже целенаправленно «топят» молодых контентмейкеров — в том числе и в интересах более крупных каналов. В результате авторы не выдерживали такого количества негатива и уходили с площадки.
«Мы видели, как подсчет дизлайков наносил ущерб части нашей экосистемы из-за хейтерских атак, поскольку люди активно старались увеличить количество дизлайков под видео креэйтера», — Сьюзен Войжитски
Гендиректор YouTube признала, что удаление количества дизлайков вызвало «неоднозначную реакцию» — то есть, аудитории просто не понравилось такое решение. Однако Сьюзен коротко отметила, что инженеры Google исследовали активность зрителей во время тестового периода и решили, что количество дизлайков никак на него не влияет. Поэтому, несмотря на недовольство пользователей, дизлайки было решено убрать полностью.

Ранее мы рассказали, как довольно быстро и бесплатно вернуть отображение количества дизлайков на YouTube. 



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Источник:

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