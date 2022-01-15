В магазине расширений Google появилось бесплатное расширение для популярных браузеров, которое позволяет пользователям YouTube вернуть на экран счетчик дизлайков и видеть, какое количество человек негативно оценило тот или иной видеоролик.
Ранее мы рассказали, что Google приняла решение удалить с YouTube счетчик дизлайков. Сама кнопка осталась на месте и вы всё так же можете поставить «незачёт» видеоролику, однако увидеть, сколько человек до вас сделали то же самое, у вас теперь не получится. Google объяснила это так: подчиняясь «стадному чувству», пользователи могут захейтить видеоролик или его автора просто «за компанию», если зайдут и увидят много дизлайков. Теперь же такое невозможно, так как хейтер просто не может оценить уровень эффективности своего черного дела.
Однако количество дизлайков несло определенную информационную нагрузку для зрителей. Иногда оно может повлиять на ваше решение посмотреть видеоролик или отказаться от просмотра. Поэтому команда разработчиков решила создать расширение returnyoutubedislike, которое возвращает счетчик дизлайков в окно просмотра YouTube. Поначалу его приходилось устанавливать «в обход» системы безопасности Chrome, но теперь всё стало гораздо проще.
На данный момент поддерживаются Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera и Brave. Ребята даже создали отдельную страничку в интернете, которая посвящена этому расширению. Чтобы воспользоваться скриптом, просто нажмите «Установить» на главной странице — ссылка приведет вас в официальный магазин расширений. Оттуда его можно установить и запустить.
К слову, официально браузер Safari от Apple не поддерживает это расширение, но выход есть. Чтобы использовать returnyoutubedislike на macOS, воспользуйтесь TamperMonkey — его можно найти в магазине расширений Safari за 179 рублей. Далее на сайте разработчиков returnyoutubedislike можно скопировать скрипт и вставить его в TamperMonkey — всё будет работать.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: