YouTube никогда не станет прежним. Google внедрила в него функции генеративного ИИ

Фархад
AI

Компания Google анонсировала две новые функции генеративного искусственного интеллекта, предназначенные для улучшения восприятия контента на платформе YouTube.

Первая функция сортирует длинные цепочки комментариев к роликам по темам, чтобы облегчить общение пользователей. Google утверждает, что авторы могут использовать сводки комментариев для вдохновения на создание нового контента.



Вторая интересная фича — чат-бот YouTube на базе ИИ, который может давать ответы на вопросы о видео.

Пока обе функции доступны ограниченному числу пользователей, включая подписчиков YouTube Premium. Google отмечает, что нововведения на базе искусственного интеллекта являются экспериментальными, поэтому компания вполне может от них отказаться.
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Источник:
Google
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Комментарии

+79
Newcomer
Заголовок и конец статьи прямопротиворечивы. Это нормально?)
22 минуты назад
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