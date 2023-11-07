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YouTube никогда не станет прежним. Google внедрила в него функции генеративного ИИ
Фархад Усманов —
Компания Google анонсировала две новые функции генеративного искусственного интеллекта, предназначенные для улучшения восприятия контента на платформе YouTube.
Первая функция сортирует длинные цепочки комментариев к роликам по темам, чтобы облегчить общение пользователей. Google утверждает, что авторы могут использовать сводки комментариев для вдохновения на создание нового контента.
Вторая интересная фича — чат-бот YouTube на базе ИИ, который может давать ответы на вопросы о видео.
Пока обе функции доступны ограниченному числу пользователей, включая подписчиков YouTube Premium. Google отмечает, что нововведения на базе искусственного интеллекта являются экспериментальными, поэтому компания вполне может от них отказаться.
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