YouTube никогда не станет прежним. Google внедрила в него функции генеративного ИИ

Компания Google анонсировала две новые функции генеративного искусственного интеллекта, предназначенные для улучшения восприятия контента на платформе YouTube.Первая функция сортирует длинные цепочки комментариев к роликам по темам, чтобы облегчить общение пользователей. Google утверждает, что авторы могут использовать сводки комментариев для вдохновения на создание нового контента.Вторая интересная фича — чат-бот YouTube на базе ИИ, который может давать ответы на вопросы о видео.Пока обе функции доступны ограниченному числу пользователей, включая подписчиков YouTube Premium. Google отмечает, что нововведения на базе искусственного интеллекта являются экспериментальными, поэтому компания вполне может от них отказаться.