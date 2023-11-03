Android получил самое крутое обновление в истории. Apple придется подтянуть iOS

Олег

Android
Фото: Google


Компания Google добавила поддержку команд RISC-V в Android. Об этом пишет SamMobile.

Согласно источнику, Google постепенно адаптирует Android под процессорную архитектуру RISC-V. Её главное преимущество перед x86 и ARM — свободное распространение. Благодаря бесплатному статусу компании могут применять RISC-V и не отчислять вознаграждения за сам факт его использования.

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В последние несколько лет бренды активно переводят свои девайсы на ARM-чипы. Немалую роль здесь сыграла Apple, когда выпустила свои процессоры Silicon. Однако считается, что бесплатный RISC-V постепенно придет на смену лицензионному ARM, и все устройства — в том числе iPhone — перейдут на нее. Благодаря этому у компаний появится больше свободы действий и сэкономленные деньги.

Google сообщила, что объединила усилия с Qualcomm, чтобы обеспечить поддержку RISC-V на Wear OS и Android. С этого момента разработчики уже могут опробовать Android ОС на базе RISC-V Конечно, до полноценного внедрения пока далеко, но это всё равно важный шаг в развитии ПО. 

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Источник:
SamMobile
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