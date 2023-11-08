YouTube заблокируют в России ещё очень нескоро

Александр

Фото: Unsplash

Заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин рассказал «Парламентской газете», как обстоят дела с разработкой российского аналога YouTube, и следует ли ожидать блокировку этой площадки.

По словам Горелкина, YouTube для многих граждан стал чем-то вроде телевизора, поскольку он технологически и идеологически встроился в рунет, выстроив самую масштабную сеть доставки контента. Российcкие компании в своё время упустили возможность составить ему конкуренцию и даже сейчас проигрывают по многим направлениям.

Депутат считает, что шанс «выстрелить» есть у двух сервисов — RuTube и «VK Видео». Для этого им, помимо талантливых команд менеджеров и разработчиков, требуется помощь государства и популярных блогеров, готовых выкладывать на эти площадки эксклюзивный контент. Кроме того, сервисам нужно задуматься о развитии монетизации, чтобы привлечь блогеров и прочих создателей контента. Но даже в наиболее благоприятных условиях, по оценке Горелкина, RuTube и «VK Видео» смогут создать качественную замену YouTube не ранее чем через пять лет. Будет ли в течение этого срока или по его истечению заблокирован YouTube, Горелкин не ответил, переадресовав журналистов в Роскомнадзор.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Cсылки по теме:
Павел Дуров разыграет $200 000 среди пользователей Telegram
Будущие Samsung Galaxy огорчат покупателей обидным ограничением OneUI
Android получил самое крутое обновление в истории. Apple придется подтянуть iOS

Рекомендации

Рекомендации

Вот как выглядит One UI 6.0 на Samsung S23 Ultra. Очень много изменений в дизайне
Apple готовит большую хитрость в iPhone 15 Pro. Сэкономить на покупке больше не получится
MIUI начала блокировать установку Telegram на смартфоны Xiaomi
Выпущена сверхлёгкая сборка Windows 10 для слабых компьютеров и ноутбуков

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+56
arnikrock
До "Ю Тубчика" руки и ноги ещё не выросли
час назад в 23:14
#