YouTube заблокируют в России ещё очень нескоро

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Заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин рассказал «Парламентской газете», как обстоят дела с разработкой российского аналога YouTube, и следует ли ожидать блокировку этой площадки.
По словам Горелкина, YouTube для многих граждан стал чем-то вроде телевизора, поскольку он технологически и идеологически встроился в рунет, выстроив самую масштабную сеть доставки контента. Российcкие компании в своё время упустили возможность составить ему конкуренцию и даже сейчас проигрывают по многим направлениям.
Депутат считает, что шанс «выстрелить» есть у двух сервисов — RuTube и «VK Видео». Для этого им, помимо талантливых команд менеджеров и разработчиков, требуется помощь государства и популярных блогеров, готовых выкладывать на эти площадки эксклюзивный контент. Кроме того, сервисам нужно задуматься о развитии монетизации, чтобы привлечь блогеров и прочих создателей контента. Но даже в наиболее благоприятных условиях, по оценке Горелкина, RuTube и «VK Видео» смогут создать качественную замену YouTube не ранее чем через пять лет. Будет ли в течение этого срока или по его истечению заблокирован YouTube, Горелкин не ответил, переадресовав журналистов в Роскомнадзор.
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