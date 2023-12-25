Что подарить на Новый Год: 6 полезных и функциональных штук

Георгий
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
До Нового Года остается буквально несколько дней. Если вы не успели запастись подарками, то сейчас вы попали в правильное место. Мы собрали 6 полезных и функциональных гаджетов, которые помогут заполнить длинные новогодние праздники, а также будут радовать весь следующий год.

Проектор Hiper Cinema B9

Устраивать новогодний просмотр — это уже традиция. Кто-то по классике врубает «Иронию судьбы», а кто-то пересматривает «Один дома», «Крепкий орешек» или даже устраивает марафоны «Гарри Поттера» или «Властелина Колец». Нет ничего лучше просмотра любимого фильма на большом экране. Проектор — идеальный подарок для киноманов, которые весь год мечтали организовать свой личный домашний кинотеатр.

Hiper Cinema B9 — проектор в компактном корпусе, который не требует много места для установки. В устройстве используется проекционная технология LCD с максимальным разрешением 1920 × 1080 и световым потоком 6500 люмен. При желании не составит особого труда взять такой проектор на дачу и наслаждаться фильмами за городом. Всё что вам потребуется для просмотра кино — кусок белой стены.

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Медиаплеер HIPER MEDIA M5

Медиаплеер — самый простой способ превратить любой телевизор в Smart TV. С этой штукой у вас не возникнет нехватки в контенте. Смотрите любимые фильмы и сериалы в удобном для вас сервисе. При необходимости всё это можно будет разбавить роликами с YouTube.

Медиаплеер работает на операционной системе Android, а это значит, что на него можно установить все привычные приложения. Онлайн-кинотеатры, IP-TV, торренты, подкасты – всё теперь можно будет смотреть на большом экране телевизора. Объем встроенного накопителя составляет 8 ГБ. При необходимости его можно расширить с помощью карточки памяти.

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VR-очки HIPER VR MAX

VR-очки — еще один необычный способ развлечь себя на долгих праздниках. Этот гаджет поможет погрузиться в атмосферу трехмерного контента, будь то VR-игры или просмотр фильмов на гигантском виртуальном экране. Такой необычный презент оценят взрослые и дети. В качестве вишенки на торте — доступный прайс гаджета.

VR-очки можно настроить под себя с помощью регулируемого крепления. Удобная посадка обеспечит комфортное пребывание в виртуальном мире на протяжении длительного времени. В качестве приятного бонуса обозначим встроенные наушники.

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Умный светильник Xiaomi Bedside Lamp 2

Xiaomi Bedside Lamp 2

Эта лампа поможет создать уютную атмосферу дома. Также её можно использовать в качестве ночника. RGB-подсветка позволит выбрать цвет свечения под настроение или время суток. Для управления основной функциональностью на корпусе предусмотрено две кнопки и ползунок регулятора интенсивности свечения.

Полностью функциональность устройства раскрывается в приложении Mi Home. Также его можно интегрировать в систему умного дома Apple, а еще он может работать с Алисой. В качестве приятного бонуса большой выбор различных автоматизаций, например, можно настроить автоматические отключение светильника, когда вы уходите из дома.

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Ретро-консоль ANBERNIC RG35XX PLUS

ANBERNIC RG35XX PLUS

Это обновленная модель, которая вышла в конце осени 2023 года. Гаджет поддерживает огромный набор эмуляторов, среди которых классические NES, SNES и SEGA. Портативная консоль — отличный способ окунуться в ностальгию и вспомнить любимые игры детства, занять себя в поездке или познакомить подрастающее поколение с культовыми тайтлами.

Консоль оснащается IPS-экраном с диагональю 3,5 дюйма. Есть поддержка карт памяти. Аккумулятор ёмкостью 3300 мАч обеспечивает до 8 часов автономной работы.

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Экшен-камера Insta360 GO 3

Insta360 GO 3

Закрывает нашу подборку гаджет для тех, кто планирует в 2024 привнести в свою жизнь больше активностей — компактная экшен-камера Insta360 GO 3. Это штука поможет запечатлеть ваши покорения горных вершин или океанических волн.

Камеру можно достать из кейса и с помощью комплектных креплений закрепить на козырьке кепки или верхней одежды для записи роликов от первого лица. Объем встроенной памяти составляет 64 ГБ. Полностью заряженного аккумулятора хватает на 45 минут видеозаписи или на 170 минут в кейсе.

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HIPER Technology Limited
Налоговый номер: 59654199
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