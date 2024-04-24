Смахните пыль со своей коллекции CD-дисков! Bang & Olufsen возвращает проигрыватель Beosound 9000

Аудибренд Bang & Olufsen в 2020 году запустил серию Recreated Classics, обновив проигрыватель Beogram 4000c. Новый проект возвращает культовую модель CD-проигрывателя Beosound 9000.Музыкальная система из 90-х получит современный возможности и динамики Beolab 28. Всего производитель планирует отреставрировать 200 оригинальных устройств.В отделке используется алюминий черного цвета. Устройства сохранят известный дизайн с окошками под CD. Проигрыватель сможет мгновенно переключаться между 6 загруженными дисками. Beosystem 9000c Recreated Classic получит возможность управления смартфоном.Ожидается, что Beosystem 9000c Recreated Classic от Bang & Olufsen поступит в продажу 24 апреля. Стоимость одного восстановленного проигрывателя составит 55 000 долларов.