Смахните пыль со своей коллекции CD-дисков! Bang & Olufsen возвращает проигрыватель Beosound 9000

Георгий
Beosystem 9000c Recreated Classic

Аудибренд Bang & Olufsen в 2020 году запустил серию Recreated Classics, обновив проигрыватель Beogram 4000c. Новый проект возвращает культовую модель CD-проигрывателя Beosound 9000.

Beosystem 9000c Recreated Classic

Музыкальная система из 90-х получит современный возможности и динамики Beolab 28. Всего производитель планирует отреставрировать 200 оригинальных устройств.
В отделке используется алюминий черного цвета. Устройства сохранят известный дизайн с окошками под CD. Проигрыватель сможет мгновенно переключаться между 6 загруженными дисками. Beosystem 9000c Recreated Classic получит возможность управления смартфоном.
Ожидается, что Beosystem 9000c Recreated Classic от Bang & Olufsen поступит в продажу 24 апреля. Стоимость одного восстановленного проигрывателя составит 55 000 долларов.
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Источник:
Hypebeast
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Комментарии

tellurian
+1296
tellurian
Недавно читал новость, что продажи винила и суд растут уже 2-3 год. В Нила продаётся больше.
часов назад в 18:18
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