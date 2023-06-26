Колонку-карабин JBL с мощным звуком и защитой от воды отдают по приятной цене
Артем Фунтиков —
Её можно прицепить к рюкзаку и слушать музыку прямо во время похода или прогулки. Несмотря на свои компактные размеры, колонка выдает чистый звук с хорошими басами.
Даже самые компактные колонки приходится носить в руках, что не всегда удобно. Крепление JBL Clip 4 Teal — одна из главных фишек устройства. Ее можно прицепить на петлю рюкзака и не бояться потерять или забыть. Как и большинство аудиоустройств JBL, эту кроху не обделили качественным звучанием и проработанными басами, а защита по стандарту IP67 позволяет слушать музыку даже во время дождя. А если вы крайне аккуратны относитесь к технике, на AliExpress есть надежные несколько дополнительных вариантов защиты для гаджета.
С автономностью у JBL Clip 4 Teal тоже все в порядке — заряда хватает на 10 часов воспроизведения на средней громкости. Если аккумулятор на нуле, достаточно 3 часов у розетки и колонка снова готова к продолжению вечеринки.
Характеристики JBL Clip 4 Teal:
Звук: 1,5″ драйвер (40 мм), мощность 5 Вт, моно;
Частоты: от 100 до 20 000 Гц;
Подключение: Bluetooth 5.1;
Кодеки: AAC, SBC;
Влагозащита: IP67, погружение в воду на глубину до 1 м на время до 30 минут;
Аккумулятор: 500 мА·ч;
Габариты и вес: 134,5×86,3×46 мм, 239 г.
Сейчас беспроводную колонку можно найти на СберМегамаркете в приятном мятном цвете. Более широкий выбор цветов доступен для заказа на AliExpress, цена там чуть ниже, но придется подождать с доставкой. Также есть чехол из плотного материала с кармашками для зарядного провода и силиконовая накладка с дополнительным шнурком.
Купить JBL Clip 4 Teal на СберМегамаркет от 3 699 р
Купить JBL Clip 4 Teal на AliExpress от 3 601 р
Купить плотный чехол для JBL Clip 4 Teal на AliExpress от 623 р
Купить силиконовую накладку для JBL Clip 4 Teal на AliExpress от 852 р
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