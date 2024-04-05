Россияне могут лишиться китайских авто из-за нового закона

Олег

Автомобили


Китайские автопроизводители могут уйти из России по причине введения завышенного утильсбора. Так считает собеседник издания «Газета.ру».

Собеседник источника — основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев — считает, что главным врагом китайских брендов является АвтоВАЗ. Например, его глава Максим Соколов выступал за повышение утильсбора для иномарок из-за того, что «скидки на китайские машины больше, чем размеры утильсбора».

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Из-за растущего утильсбора себестоимость машин, ввозимых в Россию, постоянно увеличивается, а с ростом ценника падает спрос и продаваемость. Итогом такой арифметики может стать постепенный отток китайских автобрендов, которым будет невыгодно продавать машины в России. Дополнительным стимулом уйти и РФ может стать непостоянство законов: вендору сложно подстроиться, когда «правила игры» меняются каждые несколько месяцев, считает Мосеев.

«АвтоВАЗ» выступил за повышение утильсбора из-за высокой конкуренции с китайскими брендами в марте. Глава Минпромторга Денис Мантуров тоже заявлял, что ведомство рассматривает вариант повышения утильсбора, так что это с большой долей вероятности всё-таки случится. 

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Источник:
Газета.ру
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Комментарии

+34
Romario80
Задрали уже… закройте нафиг этого прожирателя бюджетных денег….
5 апреля 2024 в 01:57
#
Anatoly076
+160
Anatoly076
Блин, вот в принципе я люблю свою страну! При этом НЕ меняющиеся методы меня сильно удивляют — чуть что сразу «закрыть» (что людей, что границу, что адекватную торговлю)! Ну вот сегодня по радио слушал рекламу по китайские авто — мощный 1,5 литровый движок, отменная динамика, красота и стиль! Блин у нас с 70-х девиз «народный автомобиль»! Когда под словом «народный»: 1. Без лишнего (на усмотрение автоваз). 2. Простота (дальше некуда просто). 3. Минимальный комфорт (хорошо переубедили, что замена открытому окну хотя бы кондей)! 4. Движок — зачем линейка? Один зато какой!!!! Если ломается так у всех одинаково! Пусть сбиваются в стаи и ремонтируют всем двором! 5. Качество материалов! Кооперация конечно хорошо — но зачем было кооперироваться с Уфимским заводом отлива пластиковых тазиков и ковшей?

Вот тогда и «закрывать» китайцев не пришлось бы!!! А наши снова ничего менять не собираются — только рынок делить! Я с удовольствием купил бы нашу, но изредка на такси проезжаю — vesta меня заставляет грустить (хотя кто пересаживается с «велосипеда» тому вообще костер 🔥). И её цена по формуле «цена-качество» явно завышена!!!

* даже новинка там от ВАЗа придет на смену Grante — ну это трэш какой-то
5 апреля 2024 в 04:13
#
S.T.A.L.K.E.R.
+667
S.T.A.L.K.E.R. Anatoly076
Веста хороша, не вижу в ней ничего зазорного постыдного крамольного и т д
Но не за такие деньги, что они просят
Кому-то возможно нужен первый автомобиль, кому-то наипростейший, кому-то самый недорогой — дайте эту возможность
А не лупите цену в 2 ляма на фоне цен на китайцев
И банкам по ушам дайте, совсем берега потеряли
Знакомая купила гранту в марте
Ручка, музыка и передние электростеклоподъемники … Все
Лям 🍋
Так ещё за рассрочку на 5 лет переплатит 600К
Ну куда это ?! Ясно, что никто не будет поддерживать «отечественного» рублем
5 апреля 2024 в 09:50
#
Tigrolik
+664
Tigrolik Anatoly076
И новинка эта будет дороже гранты. А к моменту выхода еще и дороже, чем сейчас веста. Веста за 3+ ляма это ближайшее будущее. Буквально год-два.
5 апреля 2024 в 09:53
#
S.T.A.L.K.E.R.
+667
S.T.A.L.K.E.R. Tigrolik
Так вот и вопрос — откуда такое дикое ценообразование ?! И накрутка?! Или хотят одной продажей все убытки сразу покрыть?!
5 апреля 2024 в 15:54
#
+390
Gandalf2021 Anatoly076
А ты знай, что ты любишь реально… песенка есть такая у Юры про Родину…
5 апреля 2024 в 17:02
#
tellurian
+1245
tellurian
Как всегда, без админресурса не могут и не хотят работать 😢🤬
5 апреля 2024 в 07:13
#
+21
regioner
С...ка , чем повышать утиль для авто, лучше бы сделали конкурентоспособный ваз, а не ставили зч от иномарок в шильд ваза, аналогично и москвич! Дайте людям выбор — пустите всех производителей в Россию! Сами не чего не можем производить и гайки закручивания!
5 апреля 2024 в 07:46
#
Pavel Nikiforov
+685
Pavel Nikiforov
Ну те опять вместо развития собственного производства просто заградительные барьеры для импорта?
А что в итоге у самих? УАЗ выжимающий соки из разработки 90х без какого либо заметного прогресса, да ВАЗ, постоянно ноющий про конкуренцию со стороны зарубежных производителей?! ГАЗ давно легкове машины не выпускает ибо понял, что его продукция тупо не конкурентная.
И все! Жалкие попытки что-то на частных предприятиях выпускать либо в пшик превращаются, либо сдуваются после небольших партий ибо дорого и нафиг не нужно.
Китайцы никуда не уйдут, они просто локализуют производство. А ВАЗ так и продолжит ныть.
5 апреля 2024 в 09:16
#
+90
Nikodimus73
Имхо проблема в самой системе, прогнившей и погрязшей в коррупции, такая система, по умолчанию не способна к созиданию…
5 апреля 2024 в 11:59
#
+4477
Gabriel
Просто для понимания того как принимаются решения.
Мнение автоваза никого не интересует.
Есть межгосударственное соглашение между РФ и КНР в котором по пунктам расписаны условия захода на рынок РФ китайских автопроизводителей, а так же оговорена доля рынка которую они получают.
Плюс есть условия по которым они обязуются локализовать определенный % производства на территории РФ.
Вообщем такая босота как директор завода это не тот уровень чтобы влиять на принятие решений.
Даже если ( чисто теоретически это сделать) мощности автоваза на данный момент не смогут удовлетворить спрос даже на 20%.
Поэтому автоваз извини, но нет)))
5 апреля 2024 в 12:38
#
tellurian
+1245
tellurian Gabriel
Почему за счёт простого человека?
5 апреля 2024 в 18:28
#
+34
birowa tellurian
Так всё тут именно за счёт простого человека… неужели не знал?))
Вчера в 15:58
#
+40
Ovolf
Всё идёт по плану. Не переживайте. ВВХ — наш рулевой.
6 апреля 2024 в 07:51
#