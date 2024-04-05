Россияне могут лишиться китайских авто из-за нового закона



Китайские автопроизводители могут уйти из России по причине введения завышенного утильсбора. Так считает собеседник издания «Газета.ру».



Собеседник источника — основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев — считает, что главным врагом китайских брендов является АвтоВАЗ. Например, его глава Максим Соколов выступал за повышение утильсбора для иномарок из-за того, что «скидки на китайские машины больше, чем размеры утильсбора».







Из-за растущего утильсбора себестоимость машин, ввозимых в Россию, постоянно увеличивается, а с ростом ценника падает спрос и продаваемость. Итогом такой арифметики может стать постепенный отток китайских автобрендов, которым будет невыгодно продавать машины в России. Дополнительным стимулом уйти и РФ может стать непостоянство законов: вендору сложно подстроиться, когда «правила игры» меняются каждые несколько месяцев, считает Мосеев.



«АвтоВАЗ» выступил за повышение утильсбора из-за высокой конкуренции с китайскими брендами в марте. Глава Минпромторга Денис Мантуров тоже заявлял, что ведомство рассматривает вариант повышения утильсбора, так что это с большой долей вероятности всё-таки случится.