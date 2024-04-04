Подорожают ли iPhone из-за землетрясения в Тайване? Появился ответ

Олег

Фото: Apple


Тайваньская фабрика по производству полупроводников для Apple и других брендов смартфонов рассказала о последствиях землетрясения для её работы. Ничего непоправимого не случилось.

Согласно MacRumors, по состоянию на четверг, 4 апреля, более 80% производственных линий TSMC по производству чипов снова запущены и продолжают функционировать. Более того, компания заверила, что никакое критически важное оборудование не было затронуто землетрясением.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Среди прочего, заводы по производству самых современных 3-, 4- и 5-нм чипов возобновили работу более чем на 90% в течение нескольких часов после катаклизма. Сообщается, что SoC для Apple будут произведены вовремя и в полном объеме, так что ожидать дефицита и подорожания «яблочной» техники не стоит. 

15
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Apple выпустила спецверсию AirPods Pro со странным дизайном. Купили бы?
СМИ: Acer продолжает поставлять товары в Россию
В России создали аналог PlayStation. Стоит столько же, но внутри ноутбучный процессор 8-летней давности

Рекомендации

Рекомендации

Таксист рассказал, сколько ему удалось заработать в Москве в новогодние праздники. Впечатляет!
Владельцы смартфонов Samsung Galaxy начали получать OneUI 6.1
Xiaomi представила E-ink-читалку, которую захочет каждый
Самое обидное нововведение в смартфонах Samsung Galaxy подтверждено 😢

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Lord
+602
Lord
Не подорожают, apple уже SE снова возрождает, не от хороших продаж.
5 апреля 2024 в 14:34
#