Подорожают ли iPhone из-за землетрясения в Тайване? Появился ответ



Тайваньская фабрика по производству полупроводников для Apple и других брендов смартфонов рассказала о последствиях землетрясения для её работы. Ничего непоправимого не случилось.



Согласно MacRumors, по состоянию на четверг, 4 апреля, более 80% производственных линий TSMC по производству чипов снова запущены и продолжают функционировать. Более того, компания заверила, что никакое критически важное оборудование не было затронуто землетрясением.







Среди прочего, заводы по производству самых современных 3-, 4- и 5-нм чипов возобновили работу более чем на 90% в течение нескольких часов после катаклизма. Сообщается, что SoC для Apple будут произведены вовремя и в полном объеме, так что ожидать дефицита и Среди прочего, заводы по производству самых современных 3-, 4- и 5-нм чипов возобновили работу более чем на 90% в течение нескольких часов после катаклизма. Сообщается, что SoC для Apple будут произведены вовремя и в полном объеме, так что ожидать дефицита и подорожания «яблочной» техники не стоит.