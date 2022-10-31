Нашли крутейшие магнитные часы на AliExpress. Таких не будет у друга

Часы — это не просто способ узнать точное время, но и аксессуар, позволяющий подчеркнуть ваш стиль и креативность.
Именно такой вариант предлагает фирма DOM. Часы выполнены из метала и покрыты матовой краской, что подчеркивает их строгий и лаконичный стиль. Главной особенностью аксессуара является их магнитный механизм. Стандартные стрелки часов заменили на небольшие шарики, которые перемещаются по кругу, указывая время. Из-за прочности конструкции привычное стекло поверх циферблата отсутствует — в нем нет необходимости. С обратной стороны нанесена аккуратная гравировка с логотипом фирмы.
Ремешок часов также выглядит престижно и выполнен из прочного материала. На выбор есть два варианта: черный — под цвет часов и бежевый. Устройство доставляется в красивой фирменной коробочке, которую не стыдно подарить другу или близкому человеку на праздник.
Из отзывов: очень лаконичный и интересный дизайн, в нем сочетается римский дух и космическое пространство. Цифры римские, стрелка — это магнитный шарик, что выглядит очень необычно и удивляет окружающих, притягивает к себе внимание. Часы выглядят дорого и стильно.
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