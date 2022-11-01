AliExpress даёт двойные скидки. Спешите закупиться, дешевле уже не будет, а дороже — запросто

AliExpress накануне распродажи 11.11 порадовал россиян, снизив внутренний курс, по которому цены высчитываются из долларов в рубли. Как долго площадка пробудет такой щедрой, неизвестно, поэтому лучше не откладывать покупку нужных вам товаров на потом, а бежать закупаться как можно быстрее.
Курс на AliExpress сегодня высчитывается по 66,75 р. за один доллар при официальном курсе ЦБ — 61,62 р. Разница в 5 рублей очень невелика, потому что обычно она составляет 8-10 рублей. Такой курс продержится до 11 утра по Москве завтрашнего дня, после чего будет установлен новый (какой — пока неизвестно, но с большой вероятностью менее выгодный для покупателей).
Падение внутреннего курса доллара на AliExpress совпало с началом проведения распродажи 11.11
. Некоторые магазины уже снизили цены на свои товары, а с учётом подешевевшего доллара получается двойная скидка. Многие товары на AliExpress сейчас продаются дешевле, чем когда-либо.