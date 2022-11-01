AliExpress

AliExpress даёт двойные скидки. Спешите закупиться, дешевле уже не будет, а дороже — запросто

Александр


AliExpress накануне распродажи 11.11 порадовал россиян, снизив внутренний курс, по которому цены высчитываются из долларов в рубли. Как долго площадка пробудет такой щедрой, неизвестно, поэтому лучше не откладывать покупку нужных вам товаров на потом, а бежать закупаться как можно быстрее.

Курс на AliExpress сегодня высчитывается по 66,75 р. за один доллар при официальном курсе ЦБ — 61,62 р. Разница в 5 рублей очень невелика, потому что обычно она составляет 8-10 рублей. Такой курс продержится до 11 утра по Москве завтрашнего дня, после чего будет установлен новый (какой — пока неизвестно, но с большой вероятностью менее выгодный для покупателей).

Падение внутреннего курса доллара на AliExpress совпало с началом проведения распродажи 11.11. Некоторые магазины уже снизили цены на свои товары, а с учётом подешевевшего доллара получается двойная скидка. Многие товары на AliExpress сейчас продаются дешевле, чем когда-либо.
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Комментарии

Дмитрий Павлов
+99
Дмитрий Павлов
Взять что ли какую нить мелочь? У меня флешка сандиск на 256 гб уже месяца три в корзине лежит. Болтается в районе 2к плюс-минус, а сейчас до 1664р упала)
2 часа назад в 15:36
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tellurian
+4655
tellurian
Только промокод для РФ они отманили.
Только купоны продавцов.
час назад в 16:34
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+2
Topanga Topanga
Сравнил цены товаров в корзине, которые там давно валяются — не изменились нифига. Отдельные позиции вообще подорожали, но "скидка" 50% типа. Развод лохов.
час назад в 17:04
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