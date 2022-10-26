В этих кроссовках вы сможете ходить в три раза быстрее
Александр Кузнецов —
Специалисты американского Университета Карнеги-Меллона изобрели насадки на обувь, напоминающие ролики. Изобретение получило название Moonwalkers — луноходы.
Moonwalkers по виду напоминают гибрид сандалий и роликов. Предназначение этого аксессуара заключается в ускорении ходьбы, причём эти насадки можно крепить к любой обуви какого угодно размера. Вес — около 2 кг (то есть примерно по 1 кг на ногу).
В Moonwalkers встроен 300-ваттный мотор, аккумулятор и 8 колёс для каждой ноги. Принцип действия очень прост — аккумулятор подаёт энергию на мотор, который вращает колёса, и пешеход по сути едет, а не идёт. Правда, шагать всё же придётся, это снижает нагрузку на мотор и продлевает время использования. Запас хода — около 10 км.
Если обычно человек идёт со скоростью около 5 км/ч, то Moonwalkers ускоряют ходьбу до 15 км/ч, то есть примерно в три раза. Электронная начинка на основе искусственного интеллекта анализирует шаги пользователя и в зависимости от этого ускоряет, замедляет или полностью останавливает мотор. К примеру, когда нужно остановиться у пешеходного перехода или подняться по лестнице, колёса не будут крутиться, и можно не бояться упасть.
Энтузиасты собирают деньги на серийный выпуск Moonwalkers с помощью краудфандинговой площадки Kickstarter. На старте эту чудо-обувь можно приобрести за 1399 долларов (около 86 тысяч рублей), правда, срок доставки неизвестен.
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