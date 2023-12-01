Обзор HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN: тяжелый люкс в смарт-часах

Весной 2023 года HUAWEI ворвалась в сегмент топовых смарт-часов с моделью WATCH ULTIMATE. Она получила инновационный корпус из «жидкого металла», большой дисплей и поддержку дайвинга. Этот гаджет лег в основу HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN с элементами из золота и соответствующей стоимостью, которые нам удалось опробовать в деле.
Распаковка, комплектация и дизайнHUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN — гаджет из категории люкс. Поэтому все элементы продукта должны соответствовать, включая упаковку. Забегая вперед отмечу, что с этим полный порядок!
Часы поставляются в довольно крупной коробке из плотного картона черного цвета. Под её крышкой скрывается футляр «под кожу», на поверхности которого тиснением нанесен золотой логотип бренда. Открывается он с приятным усилием — первая отсылка к «коробочкам» ювелирных украшений.
Внутри футляра всё отделано бежевым бархатом, часы закреплены на специальной подушечки. Всё дорого-богато — не придраться.
Все элементы упаковки продуманны до мелочей: расцветка, аккуратная строчка, золотые ручки для извлечения платформы с часами. Не уступает всему этому богатству и комплектация. В комплекте вместе с HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN вы найдете: зарядное устройство, дополнительные звенья для ремешка, документацию, фирменная тряпочка, а также дополнительный ремешок для дайвинга.
А теперь перейдем к дизайну HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN. На первый взгляд сразу узнается знакомый силуэт весенних WACTH ULTIMATE. Это не ошибочное впечатление. Основное отличие от базовой версии — новые оттенок черного цвета и золотые элементы в безеле. Здесь таких вставок шесть. Содержание драгоценного металла в чистом виде составляет 75%.
Также на безель нанесены символы с применением лазерная гравировка, которая придаёт матовый эффект. После этого золото наносится на символы с помощью вакуумного напыления (PVD). В завершение применяется технология глубокой печати, создающая эффект покрытия мелкими золотыми частицами.
Ремешок HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN соответствует категории люкс. Он изготавливается из титанового сплава, украшают который вставки с золотым напылением. Его подчеркивает застёжка, которая закрывается с приятным мягким щелчком. Длину ремешка можно без каких-либо танцев с бубном подогнать под охват своего запястья. Для этого имеется 12 уровней регулировки с точностью до 1,45 мм, а общая регулируемая длина составляет 17,4 мм.
Часы довольно крупные. За прошедшее с весны время моё мнение не изменилось по поводу модели ULTIMATE — они слишком габаритно смотрятся на моем запястье. Что касается расцветки, с точки зрения сочетания оттенков, черный и золотой — выгодная формула. Я не ношу золотых украшений, поэтому такой люкс для меня непривычен. Мнение коллег и друзей разошлись, кто-то пребывает в восторге от внешнего вида HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN, а кто-то посчитал их весьма вычурными. Впрочем, восприятие дизайна — вещь весьма субъективная, поэтому дайте знать в комментариях, что думаете об этой модели.
ЭкранЕще одно отличие от базовой модели — HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN получили уникальный циферблат с изображением карты мира в золотом цвете. Он отображает пульс в режиме реального времени.
В остальном характеристики экрана соответствуют HUAWEI WATCH ULTIMATE. Это 1,5-дюймовый LTPO AMOLED дисплей с поддержкой динамической частоты обновления от 1 до 60 Гц. Пиковая яркость экрана составляет 1000 нит, поэтому на нем все отлично видно в помещении и на улице.
Качество дисплея на высоте. У него хорошие углы обзора и приятная цветопередача. Также отмечу хорошую работу системы автоматической яркости.
ФункциональностьНа функциональных особенностях не стану особо заострять внимание. Подробнее с ними вы можете ознакомиться в нашем обзоре HUAWEI WATCH ULTIMATE.
Напомню, часы получили встроенный накопитель ёмкостью 4 ГБ, а для подключения к смартфону используется Bluetooth 5.2. Благодаря встроенным динамику и микрофону часы можно использовать для ответа на звонки.
HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN можно использовать со смартфонами на iOS и Android. Для подключения используется фирменное приложение Huawei Health.
В качестве программной платформы используется HarmonyOS 3. Операционка на часах работает шустро, все анимации плавные, встроенные приложения запускаются и переключаются быстро.
Одна из самых интересных особенностей HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN — функция мониторинга здоровья. Благодаря технологии TruSeenTM 5.0+ часы обеспечивают полноценный контроль состояния сосудов и уровня SpO2, а высокочувствительные датчики ЭКГ и ФПГ позволяют определять жесткость артерий и дают своевременную информацию о том, как улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.
В часах имеется 24 профессиональных спортивных режима, а также более 100 других режимов тренировок и новый режим «Экспедиция», который дебютировал в HUAWEI WATCH ULTIMATE этой весной. Устройство оснащено двухчастотной системой геопозиционирования с поддержкой пяти спутниковых систем.
Вместе с режимом «Экспедиция» HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN получили поддержку дайвинга. Для этого они соответствуют стандарту водонепроницаемости ISO 22810 и стандарту оборудования для дайвинга EN13319, обеспечивая погружение на глубину до 100 метров в 4 различных режимах.
АвтономностьАвтономную работу смарт-часам обеспечивает аккумулятор емкостью 530 мАч. По словам производителя, HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN способны проработать до 2 недель без подзарядки.
На деле получается так — нетребовательные пользователи без проблем смогут расчитывать на 14 дней работы от одной зарядки, а в активном режиме часы живут 8-9 дней.
От 0 до 25% смарт-часы заряжаются примерно за 10 минут. На полную зарядку уходит около часа.
ВпечатленияПо завершению тестирования мне довольно сложно оценивать гаджет из сегмента люкс с прайсом в 269 999 рублей, поскольку я не являюсь целевой аудиторией. Поэтому моё мнение будет очень субъективным без налёта здравого смысла.
HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN — по сути уникальный гаджет без каких-либо конкурентов. Как минимум, получилось необычное решение — взяли одну из самых топовых моделей часов и упаковали в корпус с интересным дизайном и золотыми элементами.