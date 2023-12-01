Обзор HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN: тяжелый люкс в смарт-часах

Георгий
HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN

Весной 2023 года HUAWEI ворвалась в сегмент топовых смарт-часов с моделью WATCH ULTIMATE. Она получила инновационный корпус из «жидкого металла», большой дисплей и поддержку дайвинга. Этот гаджет лег в основу HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN с элементами из золота и соответствующей стоимостью, которые нам удалось опробовать в деле.

Распаковка, комплектация и дизайн

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN — гаджет из категории люкс. Поэтому все элементы продукта должны соответствовать, включая упаковку. Забегая вперед отмечу, что с этим полный порядок!

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN

Часы поставляются в довольно крупной коробке из плотного картона черного цвета. Под её крышкой скрывается футляр «под кожу», на поверхности которого тиснением нанесен золотой логотип бренда. Открывается он с приятным усилием — первая отсылка к «коробочкам» ювелирных украшений.

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN

Внутри футляра всё отделано бежевым бархатом, часы закреплены на специальной подушечки. Всё дорого-богато — не придраться.

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN

Все элементы упаковки продуманны до мелочей: расцветка, аккуратная строчка, золотые ручки для извлечения платформы с часами. Не уступает всему этому богатству и комплектация. В комплекте вместе с HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN вы найдете: зарядное устройство, дополнительные звенья для ремешка, документацию, фирменная тряпочка, а также дополнительный ремешок для дайвинга.

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN

А теперь перейдем к дизайну HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN. На первый взгляд сразу узнается знакомый силуэт весенних WACTH ULTIMATE. Это не ошибочное впечатление. Основное отличие от базовой версии — новые оттенок черного цвета и золотые элементы в безеле. Здесь таких вставок шесть. Содержание драгоценного металла в чистом виде составляет 75%.

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN

Также на безель нанесены символы с применением лазерная гравировка, которая придаёт матовый эффект. После этого золото наносится на символы с помощью вакуумного напыления (PVD). В завершение применяется технология глубокой печати, создающая эффект покрытия мелкими золотыми частицами.

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN

Ремешок HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN соответствует категории люкс. Он изготавливается из титанового сплава, украшают который вставки с золотым напылением. Его подчеркивает застёжка, которая закрывается с приятным мягким щелчком. Длину ремешка можно без каких-либо танцев с бубном подогнать под охват своего запястья. Для этого имеется 12 уровней регулировки с точностью до 1,45 мм, а общая регулируемая длина составляет 17,4 мм.

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN

Часы довольно крупные. За прошедшее с весны время моё мнение не изменилось по поводу модели ULTIMATE — они слишком габаритно смотрятся на моем запястье. Что касается расцветки, с точки зрения сочетания оттенков, черный и золотой — выгодная формула. Я не ношу золотых украшений, поэтому такой люкс для меня непривычен. Мнение коллег и друзей разошлись, кто-то пребывает в восторге от внешнего вида HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN, а кто-то посчитал их весьма вычурными. Впрочем, восприятие дизайна — вещь весьма субъективная, поэтому дайте знать в комментариях, что думаете об этой модели.

Экран

Еще одно отличие от базовой модели — HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN получили уникальный циферблат с изображением карты мира в золотом цвете. Он отображает пульс в режиме реального времени.

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN

В остальном характеристики экрана соответствуют HUAWEI WATCH ULTIMATE. Это 1,5-дюймовый LTPO AMOLED дисплей с поддержкой динамической частоты обновления от 1 до 60 Гц. Пиковая яркость экрана составляет 1000 нит, поэтому на нем все отлично видно в помещении и на улице.

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN

Качество дисплея на высоте. У него хорошие углы обзора и приятная цветопередача. Также отмечу хорошую работу системы автоматической яркости.

Функциональность

На функциональных особенностях не стану особо заострять внимание. Подробнее с ними вы можете ознакомиться в нашем обзоре HUAWEI WATCH ULTIMATE.

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN

Напомню, часы получили встроенный накопитель ёмкостью 4 ГБ, а для подключения к смартфону используется Bluetooth 5.2. Благодаря встроенным динамику и микрофону часы можно использовать для ответа на звонки.

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN можно использовать со смартфонами на iOS и Android. Для подключения используется фирменное приложение Huawei Health.

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN

В качестве программной платформы используется HarmonyOS 3. Операционка на часах работает шустро, все анимации плавные, встроенные приложения запускаются и переключаются быстро.

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN

Одна из самых интересных особенностей HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN — функция мониторинга здоровья. Благодаря технологии TruSeenTM 5.0+ часы обеспечивают полноценный контроль состояния сосудов и уровня SpO2, а высокочувствительные датчики ЭКГ и ФПГ позволяют определять жесткость артерий и дают своевременную информацию о том, как улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN

В часах имеется 24 профессиональных спортивных режима, а также более 100 других режимов тренировок и новый режим «Экспедиция», который дебютировал в HUAWEI WATCH ULTIMATE этой весной. Устройство оснащено двухчастотной системой геопозиционирования с поддержкой пяти спутниковых систем.

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN

Вместе с режимом «Экспедиция» HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN получили поддержку дайвинга. Для этого они соответствуют стандарту водонепроницаемости ISO 22810 и стандарту оборудования для дайвинга EN13319, обеспечивая погружение на глубину до 100 метров в 4 различных режимах.

Автономность

Автономную работу смарт-часам обеспечивает аккумулятор емкостью 530 мАч. По словам производителя, HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN способны проработать до 2 недель без подзарядки.

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN

На деле получается так — нетребовательные пользователи без проблем смогут расчитывать на 14 дней работы от одной зарядки, а в активном режиме часы живут 8-9 дней. 

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN

От 0 до 25% смарт-часы заряжаются примерно за 10 минут. На полную зарядку уходит около часа.

Впечатления

По завершению тестирования мне довольно сложно оценивать гаджет из сегмента люкс с прайсом в 269 999 рублей, поскольку я не являюсь целевой аудиторией. Поэтому моё мнение будет очень субъективным без налёта здравого смысла.

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN — по сути уникальный гаджет без каких-либо конкурентов. Как минимум, получилось необычное решение — взяли одну из самых топовых моделей часов и упаковали в корпус с интересным дизайном и золотыми элементами.
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