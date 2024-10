Обзор Infinix Zero 40 5G: сбалансированный середняк и главный конкурент Xiaomi

Распаковка

В последние пару лет бренды холдинга Transsion уверенно закрепились на российском рынке доступных и среднебюджетных смартфонов. Речь идёт об устройствах Tecno и Infinix, которые уже частично «откусили» кусок пирога у Xiaomi, Oppo, Vivo и Samsung. Всё благодаря стратегии в духе ранней Xiaomi — эти компании на перегонки выпускают «топовые за свои деньги» девайсы. Один из таких попал ко мне на обзор. Я провёл с Infinix Zero 40 5G несколько недель, и он оставил довольно интересные впечатления. Однако вопросы к этому аппарату всё же есть.На фоне флагманов от Apple и Samsung, которые я распаковывал с ноткой грусти в последнее время, тут есть небольшой «вау-эффект». Уже на этом этапе ты понимаешь, что докупать какие-то мелочи по типу чехла, стекла и зарядки не придётся. Хотя бы первое время с комплектными аксессуарами можно походить, а потом уже спокойно присмотреть что-то более интересное. Как минимум вы не поцарапаете экран сразу же после распаковки.В комплекте Infinix Zero 40 5G идут: закалённое стекло с набором стикеров от пыли, пластиковый чехол с MagSafe в цвет корпуса, скрепка для лотка SIM-карты, кабель USB-A/USB-C и блок питания на 45 Вт. Жирненько, согласитесь? Отдельно качественный блок питания и чехол с MagSafe на любой смартфон обойдутся в 3-5 тысяч рублей. Тут это включено в стоимость девайса.Сам бренд Infinix позиционирует линейку Zero как субфлагманы с особым уклоном на возможности съёмки. Они даже нескольких блогеров и других создателей контента для рекламы предыдущих моделей Zero привлекали. Ещё тут используются более дорогостоящие материалы по сравнению с модельным рядом Hot.Infinix Zero 40 5G внешне напоминает realme 13 Pro — у него такой же изогнутый дисплей и шайба с камерами на задней панели. Мне такой дизайн нравится, но многим не заходят экраны-водопады. А вот круглый блок с камерами на задней панели я считаю необоснованным в этой модели. Об этом расскажу в разделе с обзором камер. Кстати, задняя панель визуально разделена на две части — корпус на 85% матовый и на 15% глянцевый. Причём это стекло, а не пластик.На правом торце выстроены кнопки регулировки громкости и питания, на верхнем расположены микрофон, динамик и логотип JBL, снизу — второй динамик, порт USB-C, микрофон, а также лоток под две SIM-карты. Слота под карту памяти microSD тут нет, как и поддержки eSIM. Рамки сделаны из пластика, окрашенного в цвет корпуса.В плане эргономики этот смартфон отлично лежит в руке за счёт изогнутых граней. За всё время пользования никаких фантомных нажатий не наблюдал.Всю лицевую панель занимает 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ (1080 x 2436 пикселей) и частотой обновления 144 Гц. Последняя фича — довольна спорная, так как ни в интерфейсе, ни в приложениях я такую частоту поймать не смог. Максимум — 120 Гц. Это не минус, а просто бесполезная опция. Сама панель довольно качественная и вполне соответствует своему бюджету. Сверху и снизу видны рамки, но они симметричны. Углы обзора тут тоже нормальные, но вот пиковой яркости в 1300 нит не всегда хватает под солнцем. Режим Always-On Display в этой Infinix Zero 40 5G тоже есть. Правда, тут он работает не 24/7 — фича активируется только при касании экрана или при поднятии смартфона со стола.Ещё порадовал подэкранный сканер отпечатков пальцев. Он срабатывает моментально. Отдельного упоминания заслуживает и Dynamic Bar. Это фича из разряда мемов «у нас есть Dynamic Island дома». На островок выводятся только уведомления о зарядке, разблокировке, звонках и диктофоне. К слову, на любой Android можно установить утилиту dynamicSpot, которая срабатывает лучше и предлагает больше настроек имитации динамического острова.В этой модели Infinix не поскупился на достаточно мощный чип MediaTek Dimensity 8200 Ultimate. Такой же используется в субфлагманском Xiaomi 13T. В системе, офисных приложениях, браузере и мессенджерах он отлично себя ведёт. Никаких микрофризов и подлагиваний я не наблюдал. Кстати, девайс выпускается с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем стандарта UFS 3.1 на 256/512 ГБ. Оперативку можно увеличить до 24 ГБ за счёт встроенной памяти, но это не особо нужная фича в моей конфигурации.Из коробки Zero 40 5G работает на Android 14 с фирменной оболочкой XOS 14.5. Производитель обещает обновить его до Android 16. Не слишком требовательные игры по типу PUBG, «Marvel: Битва чемпионов» и Standoff 2 идут вполне сносно на средних настройках графики. Но в проектах miHoYo наблюдаются фризы. Но самое удивительное, что в тестах он не очень сильно троттлит. Результаты из нескольких популярных бенчмарков оставлю ниже.Тут у меня больше всего претензий к дизайнерам. Огромная шайба на задней панели в Infinix Zero 40 5G не оправдана ничем. Если в условных Xiaomi 13 Ultra, Oppo Find X7 Ultra, Vivo X100 Ultra используются 1-дюймовые сенсоры, то в Zero 40 5G установлены совсем крошечные модули — Samsung HM6 на 108 Мп, Samsung JN1 на 50 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Справедливости ради добавлю, что на основную камеру и фронталку снимает смартфон очень даже хорошо. При этом он может записывать видео в 4K при 30 кадрах в секунду.Телевика в Infinix Zero 40 5G нет, но смартфон предлагает цифровой 3х-кратный зум. В условиях хорошего освещения можно получить вполне неплохие кадры. Ещё пара плюсов — адектваное размытие фона с помощью ИИ и вспышка для селфи-камеры. Очень специфичные опции, но кому-то они могут понадобиться.Примеры съёмки можете оценить сами.По автономности у Infinix Zero 40 5G всё типично для среднебюджетного устройства в 2024 году. Тут используется аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 45 Вт. Полная зарядка занимает около 70 минут. На мой взгляд, это самое сбалансированное комбо на сегодня. Сверхбыстрые зарядки, как правило, доступны только во флагманах, а самые жирные батареи — в китайских ноунеймах (например, на 30 000 мАч).Без розетки девайс живёт с утра до позднего вечера при умеренном использовании. Если сильно постараться, то можно высадить батарею за 4 часа. Отдельного упоминания заслуживает беспроводная зарядка. Как я уже писал выше, в комплекте идёт чехол с магнитами, что позволяет заряжать Infinix Zero 40 5G с минимальными потерями. Максимальная входная мощность — 20 Вт. При этом смартфон поддерживает и обратную беспроводную зарядку. Вы сможете запитать от него наушники или смарт-часы в экстренной ситуации.Если в прошлых девайсах бренда звук настраивали сами инженеры Infinix, то в Zero 40 5G они заколлабились с JBL. Получилось круто: они играют довольно громко, но кто в 2024 году слушает музыку через динамики смартфона? По мне, такое поведение — лютый моветон, особенно когда ты не один в помещении.Безусловно, к плюсам можно добавить наличие NFC-модуля и возможность использования с камерами GoPro (вдруг, кому-то это пригодится). А вот влагозащиты (IP54) в наших реалиях недостаточно. Под сильным дождём лучше этот смартфон не вытаскивать из кармана, чтобы он прослужил дольше.Преимуществ у Infinix Zero 40 5G, несомненно, много. За адекватный прайс вы получаете хороший дисплей, качественную сборку, хорошие материалы корпуса, солидную начинку, NFC для оплаты и вполне годную камеру. Но вопросы к девайсу тоже есть.Свои 30 тысяч рублей он, возможно, и стоит, потому что из актуальных моделей 2024 года в этом сегменте сложно найти варианты с аналогичным набором характеристик. И сейчас речь идёт о доступности на местном рынке с официальной гарантией. Другой вопрос — как долго Infinix будет поддерживать ПО для этой модели? Обновление до Android 16 может выйти до конца 2025 года, а что дальше? Плюс не стоит забывать о личных предпочтениях, например, не всем нравятся изогнутые грани, экраны-водопады и шайбы на задней панели.Infinix Zero 40 5G может стать идеальным вариантом для тех, кто не хочет переплачивать за бренд, например, за тот же Samsung Galaxy A55. Но с другой стороны — всегда найдётся условный Xiaomi Poco F6, который предложит чуть больше за такие же деньги.