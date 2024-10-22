Обзор Infinix Zero 40 5G: сбалансированный середняк и главный конкурент Xiaomi

Фархад
Infinix Zero 40

В последние пару лет бренды холдинга Transsion уверенно закрепились на российском рынке доступных и среднебюджетных смартфонов. Речь идёт об устройствах Tecno и Infinix, которые уже частично «откусили» кусок пирога у Xiaomi, Oppo, Vivo и Samsung. Всё благодаря стратегии в духе ранней Xiaomi — эти компании на перегонки выпускают «топовые за свои деньги» девайсы. Один из таких попал ко мне на обзор. Я провёл с Infinix Zero 40 5G несколько недель, и он оставил довольно интересные впечатления. Однако вопросы к этому аппарату всё же есть.

Распаковка


Infinix Zero 40

На фоне флагманов от Apple и Samsung, которые я распаковывал с ноткой грусти в последнее время, тут есть небольшой «вау-эффект». Уже на этом этапе ты понимаешь, что докупать какие-то мелочи по типу чехла, стекла и зарядки не придётся. Хотя бы первое время с комплектными аксессуарами можно походить, а потом уже спокойно присмотреть что-то более интересное. Как минимум вы не поцарапаете экран сразу же после распаковки.

В комплекте Infinix Zero 40 5G идут: закалённое стекло с набором стикеров от пыли, пластиковый чехол с MagSafe в цвет корпуса, скрепка для лотка SIM-карты, кабель USB-A/USB-C и блок питания на 45 Вт. Жирненько, согласитесь? Отдельно качественный блок питания и чехол с MagSafe на любой смартфон обойдутся в 3-5 тысяч рублей. Тут это включено в стоимость девайса.

Дизайн


Infinix Zero 40

Сам бренд Infinix позиционирует линейку Zero как субфлагманы с особым уклоном на возможности съёмки. Они даже нескольких блогеров и других создателей контента для рекламы предыдущих моделей Zero привлекали. Ещё тут используются более дорогостоящие материалы по сравнению с модельным рядом Hot.

Infinix Zero 40 5G внешне напоминает realme 13 Pro — у него такой же изогнутый дисплей и шайба с камерами на задней панели. Мне такой дизайн нравится, но многим не заходят экраны-водопады. А вот круглый блок с камерами на задней панели я считаю необоснованным в этой модели. Об этом расскажу в разделе с обзором камер. Кстати, задняя панель визуально разделена на две части — корпус на 85% матовый и на 15% глянцевый. Причём это стекло, а не пластик.

Infinix Zero 40

На правом торце выстроены кнопки регулировки громкости и питания, на верхнем расположены микрофон, динамик и логотип JBL, снизу — второй динамик, порт USB-C, микрофон, а также лоток под две SIM-карты. Слота под карту памяти microSD тут нет, как и поддержки eSIM. Рамки сделаны из пластика, окрашенного в цвет корпуса.

В плане эргономики этот смартфон отлично лежит в руке за счёт изогнутых граней. За всё время пользования никаких фантомных нажатий не наблюдал.

Дисплей


Infinix Zero 40

Всю лицевую панель занимает 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ (1080 x 2436 пикселей) и частотой обновления 144 Гц. Последняя фича — довольна спорная, так как ни в интерфейсе, ни в приложениях я такую частоту поймать не смог. Максимум — 120 Гц. Это не минус, а просто бесполезная опция. Сама панель довольно качественная и вполне соответствует своему бюджету. Сверху и снизу видны рамки, но они симметричны. Углы обзора тут тоже нормальные, но вот пиковой яркости в 1300 нит не всегда хватает под солнцем. Режим Always-On Display в этой Infinix Zero 40 5G тоже есть. Правда, тут он работает не 24/7 — фича активируется только при касании экрана или при поднятии смартфона со стола.

Ещё порадовал подэкранный сканер отпечатков пальцев. Он срабатывает моментально. Отдельного упоминания заслуживает и Dynamic Bar. Это фича из разряда мемов «у нас есть Dynamic Island дома». На островок выводятся только уведомления о зарядке, разблокировке, звонках и диктофоне. К слову, на любой Android можно установить утилиту dynamicSpot, которая срабатывает лучше и предлагает больше настроек имитации динамического острова.

Производительность


Infinix Zero 40

В этой модели Infinix не поскупился на достаточно мощный чип MediaTek Dimensity 8200 Ultimate. Такой же используется в субфлагманском Xiaomi 13T. В системе, офисных приложениях, браузере и мессенджерах он отлично себя ведёт. Никаких микрофризов и подлагиваний я не наблюдал. Кстати, девайс выпускается с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем стандарта UFS 3.1 на 256/512 ГБ. Оперативку можно увеличить до 24 ГБ за счёт встроенной памяти, но это не особо нужная фича в моей конфигурации.

Из коробки Zero 40 5G работает на Android 14 с фирменной оболочкой XOS 14.5. Производитель обещает обновить его до Android 16. Не слишком требовательные игры по типу PUBG, «Marvel: Битва чемпионов» и Standoff 2 идут вполне сносно на средних настройках графики. Но в проектах miHoYo наблюдаются фризы. Но самое удивительное, что в тестах он не очень сильно троттлит. Результаты из нескольких популярных бенчмарков оставлю ниже.

Zero 40 5G

Камеры


Infinix Zero 40

Тут у меня больше всего претензий к дизайнерам. Огромная шайба на задней панели в Infinix Zero 40 5G не оправдана ничем. Если в условных Xiaomi 13 Ultra, Oppo Find X7 Ultra, Vivo X100 Ultra используются 1-дюймовые сенсоры, то в Zero 40 5G установлены совсем крошечные модули — Samsung HM6 на 108 Мп, Samsung JN1 на 50 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Справедливости ради добавлю, что на основную камеру и фронталку снимает смартфон очень даже хорошо. При этом он может записывать видео в 4K при 30 кадрах в секунду.

Infinix Zero 40

Телевика в Infinix Zero 40 5G нет, но смартфон предлагает цифровой 3х-кратный зум. В условиях хорошего освещения можно получить вполне неплохие кадры. Ещё пара плюсов — адектваное размытие фона с помощью ИИ и вспышка для селфи-камеры. Очень специфичные опции, но кому-то они могут понадобиться.

Примеры съёмки можете оценить сами.
Infinix Zero 40 5G
Infinix Zero 40 5G
Infinix Zero 40 5G
Infinix Zero 40 5G
Infinix Zero 40 5G
Infinix Zero 40 5G
Infinix Zero 40 5G
Infinix Zero 40 5G
Infinix Zero 40 5G
Infinix Zero 40 5G
Infinix Zero 40 5G
Infinix Zero 40 5G
Infinix Zero 40 5G
Infinix Zero 40 5G
Infinix Zero 40 5G
Infinix Zero 40 5G
Infinix Zero 40 5G
Infinix Zero 40 5G
Infinix Zero 40 5G
Infinix Zero 40 5G
Infinix Zero 40 5G
Infinix Zero 40 5G
Infinix Zero 40 5G
Infinix Zero 40 5G
Infinix Zero 40 5G
Infinix Zero 40 5G
Infinix Zero 40 5G
Infinix Zero 40 5G
Infinix Zero 40 5G
Infinix Zero 40 5G
Infinix Zero 40 5G
Infinix Zero 40 5G

Автономность


Infinix Zero 40

По автономности у Infinix Zero 40 5G всё типично для среднебюджетного устройства в 2024 году. Тут используется аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 45 Вт. Полная зарядка занимает около 70 минут. На мой взгляд, это самое сбалансированное комбо на сегодня. Сверхбыстрые зарядки, как правило, доступны только во флагманах, а самые жирные батареи — в китайских ноунеймах (например, на 30 000 мАч).

Без розетки девайс живёт с утра до позднего вечера при умеренном использовании. Если сильно постараться, то можно высадить батарею за 4 часа. Отдельного упоминания заслуживает беспроводная зарядка. Как я уже писал выше, в комплекте идёт чехол с магнитами, что позволяет заряжать Infinix Zero 40 5G с минимальными потерями. Максимальная входная мощность — 20 Вт. При этом смартфон поддерживает и обратную беспроводную зарядку. Вы сможете запитать от него наушники или смарт-часы в экстренной ситуации.

Что ещё


Infinix Zero 40

Если в прошлых девайсах бренда звук настраивали сами инженеры Infinix, то в Zero 40 5G они заколлабились с JBL. Получилось круто: они играют довольно громко, но кто в 2024 году слушает музыку через динамики смартфона? По мне, такое поведение — лютый моветон, особенно когда ты не один в помещении.

Безусловно, к плюсам можно добавить наличие NFC-модуля и возможность использования с камерами GoPro (вдруг, кому-то это пригодится). А вот влагозащиты (IP54) в наших реалиях недостаточно. Под сильным дождём лучше этот смартфон не вытаскивать из кармана, чтобы он прослужил дольше.

Выводы


Infinix Zero 40

Преимуществ у Infinix Zero 40 5G, несомненно, много. За адекватный прайс вы получаете хороший дисплей, качественную сборку, хорошие материалы корпуса, солидную начинку, NFC для оплаты и вполне годную камеру. Но вопросы к девайсу тоже есть.

Свои 30 тысяч рублей он, возможно, и стоит, потому что из актуальных моделей 2024 года в этом сегменте сложно найти варианты с аналогичным набором характеристик. И сейчас речь идёт о доступности на местном рынке с официальной гарантией. Другой вопрос — как долго Infinix будет поддерживать ПО для этой модели? Обновление до Android 16 может выйти до конца 2025 года, а что дальше? Плюс не стоит забывать о личных предпочтениях, например, не всем нравятся изогнутые грани, экраны-водопады и шайбы на задней панели.

Infinix Zero 40 5G может стать идеальным вариантом для тех, кто не хочет переплачивать за бренд, например, за тот же Samsung Galaxy A55. Но с другой стороны — всегда найдётся условный Xiaomi Poco F6, который предложит чуть больше за такие же деньги.
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