В России появилась линейка смартфонов Infinix NOTE 40

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Компания Infinix официально запустила в России продажи смартфонов из линейки NOTE 40, в которую входят NOTE 40 и NOTE 40 Pro. Ключевой особенностью новинок стала обновленная технология быстрой зарядки, включающая в себя поддержку проводной зарядки с мощностью до 70 Вт, беспроводной магнитной зарядки и чип контроля питания Cheetah X1. Кроме того, смартфоны серии получили AMOLED-дисплеи с частотой обновления 120 Гц и 108-мегапиксельные камеры с возможностью использования трехкратного цифрового зума без потери качества.Некоторые версии моделей NOTE 40 и NOTE 40 Pro получат интерактивную кольцевую подсветку Active Halo, способную менять цвет в зависимости от происходящих на смартфоне событий. Оба смартфона обладают доработанной версией процессора MediaTek Helio G99 Ultimate с повышенной производительностью, а так же 8 или 12 Гб оперативной памяти, с возможностью программного расширения до 16 или 24 Гб.Компания Infinix также сообщила, что для смартфонов серии NOTE 40 будут в два года выпускаться обновления Android и три года — обновления безопасности.Продажи NOTE 40 и NOTE 40 Pro в России начались 11 апреля, при этом на старте действуют специальные промо-цены: