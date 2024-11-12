Обзор Infinix Zero Flip: имиджевая раскладушка для любителей экспериментов

Продолжаем знакомиться с новинками Infinix. Похоже, бренд решил до конца года покорить все сегменты рынка смартфонов — от самых доступных до необычных субфлагманов. Мы уже успели протестировать несколько довольно достойных недорогих и среднебюджетных девайсов. Ну а в этот раз расскажем о первом складном устройстве компании — Infinix Zero Flip. Поверьте, этому смартфону есть чем удивить.
Распаковка
В отличие от многих других смартфонов, раскладушка Infinix Zero Flip поставляется в относительно тонкой квадратной коробке. Обычно такие боксы используются в фолдах, но у Infinix свой путь. Компания решила подарить покупателям максимально премиальный опыт распаковки. Открываясь, верхняя часть поддона со смартфоном приподнимается. Единственное замечание — плёнка с перечислением характеристик, в которую обёрнут девайс. Она слегка дешевит смартфон.
На нижнем этаже нас встречают три белые коробочки. В первой лежит блок питания на 70 Вт, во второй — кабель USB-C/USB-A, а в третьей — небольшая инструкция, скрепка для извлечения лотка SIM-карты и двухцветный чехол. Кстати, кейс тут довольно качественный и приятный на ощупь. Помимо матовой текстуры под ткань, в нём есть специальный ремешок под пальцы. С таким можно свести к минимуму риск случайного выскальзывания смартфона из рук.
Дизайн
Ещё раз хочется напомнить, что это первая раскладушка Infinix, но она получилась довольно крутой по сегодняшним меркам. Если коротко, у неё: огромный внешний экран, шарнир без зазора, адекватная начинка и мощный аккумулятор. Вспомните, какими были первые флипы других брендов — мелкие внешние дисплеи, гигантский зазор между половинками в сложенном виде и никчёмные батареи.
К качеству и сборке никаких претензий нет. Радует, что тут используются только стекло и алюминий, как и подобает дорогостоящим устройствам. На внешней стороне расположен экран с двумя врезающимися в него камерами, а снизу — стекло с текстурой под мрамор. Логотип Infinix вынесен на шарнир, а на самом корпусе есть только брендинг линейки — Zero. Внутри вас ждёт только складной экран, о нём расскажу чуть позже.
На правом торце верхней половинки выстроены кнопки регулировки громкости и питания, снизу — динамик, порт USB-C и лоток под две SIM-карты. Слота под карту памяти microSD тут нет, как и поддержки eSIM. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания. Это сегодняшний стандарт для всех флипов. В целом смартфоном довольно комфортно пользоваться даже с комплектным чехлом, но к раскрытию экрана одним пальцем придётся приноровиться. С первого раза у вас наверняка не получится.
Дисплей
Внешний экран представляет собой 3,64-дюймовую AMOLED-панель с разрешением 1056 x 1066 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1100 нит. Он прикрыт стеклом Gorilla Glass Victus 2, которое обеспечивает защиту от повреждений при падении. С него можно пользоваться виджетами, запускать некоторые приложения или игры, а также перевести в режим видоискателя для камеры. Возможно, кому-то, как и мне, зайдёт просмотр YouTube на внешнем экране. На улице или в общественном транспорте такой сценарий вполне хорош.
Внутри нас встречает гибкий 6,9-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ (1080 x 2640 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. В пике яркость достигает 1400 нит. Это не рекордный показатель, но достаточный для использования в нашем регионе. В солнечных странах, возможно, им будет не так комфортно пользоваться. Рамки по всем бокам есть, но они симметричны. Для своего ценового сегмента такое решение подходит. Но есть и такой нюанс: на вытянутом дисплее вы будете видеть практически любое видео с рамками по бокам. Единственное решение – растягивать ролики или заранее находить контент в соотношении 21:9.
Производительность
По непонятным причинам Infinix выбрала не самый мощный чип MediaTek Dimensity 8020. Для игр он абсолютно не пригоден, но с базовыми задачами он справляется отлично. Оболочка работает плавно, в нативных приложениях, медиаплеерах, мессенджерах и браузере никаких подлагиваний я не заметил. Возможно, на это повлияло то, что по умолчанию в системе включена опция виртуальной ОЗУ. В моём случае я получил 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 8 ГБ виртуальной памяти, которые заимствуются из накопителя UFS 3.1 на 512 ГБ.
Вероятно, производитель посчитал, что на имиджевых устройствах никто не играет. Жаль, хотелось посмотреть, как пойдут PUBG, «Marvel: Битва чемпионов» и «Танки». Интересно, что даже при таком раскладе в тестах он почти не троттлит. Ниже прикреплю результаты из нескольких популярных бенчмарков.
Камеры
Как и все девайсы серии Zero, раскладушка может пофлексить приличным набором камер. Тут три модуля по 50 Мп: фронталка, основной модуль и сверхширик. Никаких лишних заглушек нет, и это радует. На все камеры можно снимать видео в 4K при 30 кадрах в секунду или 1080p при 30/60/120 к/с.
Стоит также понимать, что Infinix Zero Flip ни в коем случае не претендует на титул камерофона. При хорошем освещении и правильной композиции вы получите крутые фотки, которые не стыдно подавать на конкурсы фотографов. Сейчас большинство смартфонов в этом ценовом сегменте снимают так же. Качество снимков можете оценить сами.
Автономность
Автономность — одна из сильных сторон Infinix Zero Flip. Несмотря на форм-фактор и габариты, производитель умудрилась вместить сюда аккумулятор на 4720 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 70 Вт. Полная зарядка занимает чуть меньше часа минут. Для сравнения в эталонном Samsung Galaxy Z Flip 6 используется батарея на 4000 мАч с зарядкой до 25 Вт.
По стандарту смартфон отлично держится с утра до позднего вечера. Но всё зависит от индивидуальных сценариев использования. При сильном желании его можно разрядить за 3-4 часа. Увы, беспроводной зарядки тут нет. Зато предусмотрена реверсивная проводная зарядка мощностью 10 Вт. Так вы сможете зарядить наушники или часы от Infinix Zero Flip.
Что ещё
Из плюсов девайса ещё можно выделить наличие NFC-модуля, поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, а также гарантированное обновление до Android 16+. А вот из минусов сразу бросается в глаза отсутствие какой-либо влагозащиты. Тут либо Infinix сэкономил на сертификации, и поэтому она нигде не указана, либо её действительно нет. Экспериментировать и пользоваться девайсом под дождём не стоит. Так же как и хватать его мокрыми руками. С большой долей вероятности он переживёт кратковременный контакт с водой, но последствия могут проявиться спустя время.
Выводы
Infinix Zero Flip — стильная раскладушка с адекватным железом, довольно хорошими камерами без заглушек и солидным аккумулятором. Он больше подойдёт любителям имиджевых устройств, а не тем, кто не гонится за топовым железом ради запуска консольных игр на смартфоне. Конечно же, на глобальном рынке при цене в $550 у него практически нет конкурентов, но в наших реалиях картина может быть немного другой. Но я добавлю, что у нас тот же Galaxy Z Flip 6 стоил далеко не $1000 в первые дни.
Опять же, важно помнить, что это первый складной смартфон Infinix, который получился на удивление хорошо. Уверен, что в своём сегменте он попадёт в топ-10 смартфонов года. А всем желающим попробовать что-то новое и форм-фактор раскладушки настоятельно рекомендую присмотреться к Infinix Zero Flip и дождаться выгодных предложений.