Обзор Infinix Zero Flip: имиджевая раскладушка для любителей экспериментов

Продолжаем знакомиться с новинками Infinix. Похоже, бренд решил до конца года покорить все сегменты рынка смартфонов — от самых доступных до необычных субфлагманов. Мы уже успели протестировать несколько довольно достойных недорогих и среднебюджетных девайсов. Ну а в этот раз расскажем о первом складном устройстве компании — Infinix Zero Flip. Поверьте, этому смартфону есть чем удивить.

Распаковка

Дизайн

Дисплей

Производительность

Камеры

Автономность

Что ещё

Выводы

В отличие от многих других смартфонов, раскладушка Infinix Zero Flip поставляется в относительно тонкой квадратной коробке. Обычно такие боксы используются в фолдах, но у Infinix свой путь. Компания решила подарить покупателям максимально премиальный опыт распаковки. Открываясь, верхняя часть поддона со смартфоном приподнимается. Единственное замечание — плёнка с перечислением характеристик, в которую обёрнут девайс. Она слегка дешевит смартфон.На нижнем этаже нас встречают три белые коробочки. В первой лежит блок питания на 70 Вт, во второй — кабель USB-C/USB-A, а в третьей — небольшая инструкция, скрепка для извлечения лотка SIM-карты и двухцветный чехол. Кстати, кейс тут довольно качественный и приятный на ощупь. Помимо матовой текстуры под ткань, в нём есть специальный ремешок под пальцы. С таким можно свести к минимуму риск случайного выскальзывания смартфона из рук.Ещё раз хочется напомнить, что это первая раскладушка Infinix, но она получилась довольно крутой по сегодняшним меркам. Если коротко, у неё: огромный внешний экран, шарнир без зазора, адекватная начинка и мощный аккумулятор. Вспомните, какими были первые флипы других брендов — мелкие внешние дисплеи, гигантский зазор между половинками в сложенном виде и никчёмные батареи.К качеству и сборке никаких претензий нет. Радует, что тут используются только стекло и алюминий, как и подобает дорогостоящим устройствам. На внешней стороне расположен экран с двумя врезающимися в него камерами, а снизу — стекло с текстурой под мрамор. Логотип Infinix вынесен на шарнир, а на самом корпусе есть только брендинг линейки — Zero. Внутри вас ждёт только складной экран, о нём расскажу чуть позже.На правом торце верхней половинки выстроены кнопки регулировки громкости и питания, снизу — динамик, порт USB-C и лоток под две SIM-карты. Слота под карту памяти microSD тут нет, как и поддержки eSIM. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания. Это сегодняшний стандарт для всех флипов. В целом смартфоном довольно комфортно пользоваться даже с комплектным чехлом, но к раскрытию экрана одним пальцем придётся приноровиться. С первого раза у вас наверняка не получится.Внешний экран представляет собой 3,64-дюймовую AMOLED-панель с разрешением 1056 x 1066 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1100 нит. Он прикрыт стеклом Gorilla Glass Victus 2, которое обеспечивает защиту от повреждений при падении. С него можно пользоваться виджетами, запускать некоторые приложения или игры, а также перевести в режим видоискателя для камеры. Возможно, кому-то, как и мне, зайдёт просмотр YouTube на внешнем экране. На улице или в общественном транспорте такой сценарий вполне хорош.Внутри нас встречает гибкий 6,9-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ (1080 x 2640 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. В пике яркость достигает 1400 нит. Это не рекордный показатель, но достаточный для использования в нашем регионе. В солнечных странах, возможно, им будет не так комфортно пользоваться. Рамки по всем бокам есть, но они симметричны. Для своего ценового сегмента такое решение подходит. Но есть и такой нюанс: на вытянутом дисплее вы будете видеть практически любое видео с рамками по бокам. Единственное решение – растягивать ролики или заранее находить контент в соотношении 21:9.По непонятным причинам Infinix выбрала не самый мощный чип MediaTek Dimensity 8020. Для игр он абсолютно не пригоден, но с базовыми задачами он справляется отлично. Оболочка работает плавно, в нативных приложениях, медиаплеерах, мессенджерах и браузере никаких подлагиваний я не заметил. Возможно, на это повлияло то, что по умолчанию в системе включена опция виртуальной ОЗУ. В моём случае я получил 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 8 ГБ виртуальной памяти, которые заимствуются из накопителя UFS 3.1 на 512 ГБ.Вероятно, производитель посчитал, что на имиджевых устройствах никто не играет. Жаль, хотелось посмотреть, как пойдут PUBG, «Marvel: Битва чемпионов» и «Танки». Интересно, что даже при таком раскладе в тестах он почти не троттлит. Ниже прикреплю результаты из нескольких популярных бенчмарков.Как и все девайсы серии Zero, раскладушка может пофлексить приличным набором камер. Тут три модуля по 50 Мп: фронталка, основной модуль и сверхширик. Никаких лишних заглушек нет, и это радует. На все камеры можно снимать видео в 4K при 30 кадрах в секунду или 1080p при 30/60/120 к/с.Стоит также понимать, что Infinix Zero Flip ни в коем случае не претендует на титул камерофона. При хорошем освещении и правильной композиции вы получите крутые фотки, которые не стыдно подавать на конкурсы фотографов. Сейчас большинство смартфонов в этом ценовом сегменте снимают так же. Качество снимков можете оценить сами.Автономность — одна из сильных сторон Infinix Zero Flip. Несмотря на форм-фактор и габариты, производитель умудрилась вместить сюда аккумулятор на 4720 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 70 Вт. Полная зарядка занимает чуть меньше часа минут. Для сравнения в эталонном Samsung Galaxy Z Flip 6 используется батарея на 4000 мАч с зарядкой до 25 Вт.По стандарту смартфон отлично держится с утра до позднего вечера. Но всё зависит от индивидуальных сценариев использования. При сильном желании его можно разрядить за 3-4 часа. Увы, беспроводной зарядки тут нет. Зато предусмотрена реверсивная проводная зарядка мощностью 10 Вт. Так вы сможете зарядить наушники или часы от Infinix Zero Flip.Из плюсов девайса ещё можно выделить наличие NFC-модуля, поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, а также гарантированное обновление до Android 16+. А вот из минусов сразу бросается в глаза отсутствие какой-либо влагозащиты. Тут либо Infinix сэкономил на сертификации, и поэтому она нигде не указана, либо её действительно нет. Экспериментировать и пользоваться девайсом под дождём не стоит. Так же как и хватать его мокрыми руками. С большой долей вероятности он переживёт кратковременный контакт с водой, но последствия могут проявиться спустя время.Infinix Zero Flip — стильная раскладушка с адекватным железом, довольно хорошими камерами без заглушек и солидным аккумулятором. Он больше подойдёт любителям имиджевых устройств, а не тем, кто не гонится за топовым железом ради запуска консольных игр на смартфоне. Конечно же, на глобальном рынке при цене в $550 у него практически нет конкурентов, но в наших реалиях картина может быть немного другой. Но я добавлю, что у нас тот же Galaxy Z Flip 6 стоил далеко не $1000 в первые дни.Опять же, важно помнить, что это первый складной смартфон Infinix, который получился на удивление хорошо. Уверен, что в своём сегменте он попадёт в топ-10 смартфонов года. А всем желающим попробовать что-то новое и форм-фактор раскладушки настоятельно рекомендую присмотреться к Infinix Zero Flip и дождаться выгодных предложений.