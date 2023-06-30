Послушал беспроводные наушники-вкладыши COMMO Hover от Яндекса: обзор

С наушниками-вкладышами у меня не сложилось — они почти все выпадают из левого уха. Для меня пока ничего лучше Nothing ear (stick) в этом форм-факторе не придумали. Впрочем, в качестве эксперимента я регулярно тестирую новинки в поисках чего-нибудь интересного, поэтому решил дать шанс COMMO Hover от Яндекса.
Комплектация и дизайнУпаковка бодрая! Коробка оформлена в цвет гаджета. Внутри: наушники в кейсе, два провода для зарядки (USB-С на USB-A и USB-C/USB-C) и документация.
Первое, что бросается в глаза — необычная форма кейса. В вертикальном положении он удобно ложится в карман и практически там не ощущается.
Переходим к материалам — с ними полный порядок. Нет даже намека на устройство из доступной категории. Мне показалось, что футляр металлический. Он покрыт тактильно приятным софт-тач материалом. Также благодаря этому он практически не собирает следов от рук. Кейс плавно открывается и закрывается с щелчком.
Спереди под выемкой расположен индикатор состояния из четырех светодиодов — он показывает уровень зарядки. На правом торце разместился разъем USB-С.
В отличие от футляра, наушники выполнены из пластика, но получили аналогичное покрытие софт-тач. Смотрятся они аккуратно и лаконично. Имеется степень защиты IPX5 — наушники не боятся брызг воды, а значит их можно использовать во время тренировок.
Функциональность и звукФирменного приложения у COMMO Hover нет, а это сводит функциональность к минимуму. Жесты управления придется запоминать и переназначить их нельзя. Также не получится настроить звучание под свои индивидуальные предпочтения, а это значит придется полагаться на эквалайзер источника, но о звуке отдельно. Перед первым включением не забудьте снять защитную пленку с зарядных контактов на наушниках.
Управлять воспроизведением Яндекс предлагает с помощью так называемых MFB или многофункциональных кнопок. Все жесты описаны в сопутствующей документации, я пройдусь только по основным:
- Воспроизведение/Пауза — однократное нажатие
- Увеличение громкости — нужно нажать и удерживать кнопку правого наушника
- Уменьшение громкости — нужно нажать и удерживать кнопку левого наушника
- Переход к следующему треку — двойное нажатие по кнопке правого наушника
- Возврат к предыдущему треку — двойное нажатие по кнопке левого наушника
Сенсоров положения в ухе — нет. Если достать один наушник, то они продолжают воспроизведение.
Версия Bluetooth — 5.2. Поддерживаемые кодеки: AAC, SBC, aptX, aptX HD. Наличие последних двух вызовет у вас улыбку сразу после того, как вы прочитаете следующие два абзаца.
Теперь о звуке. Звучат COMMO Hover пресно и невыразительно. Есть кое-какой намек на низкие частоты, но эти басы сухие. Попробовал воспроизведение на разных жанрах — более или менее внятно звучит электронная музыка или что-то около хип-хопа. Тяжелые направления, например, deathcore или stoner, лучше не включать — на выходе каша.
COMMO Hover — вкладыши открытого типа со всеми вытекающими. Это значит, что на высокой громкости вашу музыку вместе с вами будут слушать все окружающие. Какой-либо шумоизоляции нет. На улице весь окружающий шум будет подмешиваться к вам в музыку, подкасты или речь собеседника.
Буквально пару слов об эргономике. В этом плане COMMO Hover меня приятно удивили. Тестировал наушники сидя, во время прогулки на улице и на беговой дорожке. Во всех сценариях они хорошо удерживались в ушах.
АвтономностьЗаявленное время автономной работы составляет до 5,5 часа. На деле этот показатель соответствует действительности. На полную зарядку наушников вместе с кейсом ушло около 2 часов.
Впечатления
На момент публикации стоимость COMMO Hover на Яндекс Маркете составляет 2990 рублей. Для прослушивания музыки модель подходит только в том случае, если вы очень нетребовательный пользователь. В остальном — это скорее гарнитура для тех, кому по каким-либо причинам не подходят модели с накладками.
На мой взгляд, лучше к стоимости COMMO Hover сверху накинуть еще 1000 р. и взять за эту цену божественные realme Buds Air 3 (обзор здесь) на AliExpress. В таком случае вы получите очень достойное звучание и вполне приличный шумодав.
Преимущества COMMO Hover:
- Дизайн и комплектация
- Материалы и сборка
- Хорошо сидят в ушах
- Управление
- Слабая функциональность
- Сухое и невыразительное звучание