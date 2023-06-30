Послушал беспроводные наушники-вкладыши COMMO Hover от Яндекса: обзор

Георгий
COMMO Hover

С наушниками-вкладышами у меня не сложилось — они почти все выпадают из левого уха. Для меня пока ничего лучше Nothing ear (stick) в этом форм-факторе не придумали. Впрочем, в качестве эксперимента я регулярно тестирую новинки в поисках чего-нибудь интересного, поэтому решил дать шанс COMMO Hover от Яндекса.

Комплектация и дизайн

Упаковка бодрая! Коробка оформлена в цвет гаджета. Внутри: наушники в кейсе, два провода для зарядки (USB-С на USB-A и USB-C/USB-C) и документация.

COMMO Hover

Первое, что бросается в глаза — необычная форма кейса. В вертикальном положении он удобно ложится в карман и практически там не ощущается.

COMMO Hover

Переходим к материалам — с ними полный порядок. Нет даже намека на устройство из доступной категории. Мне показалось, что футляр металлический. Он покрыт тактильно приятным софт-тач материалом. Также благодаря этому он практически не собирает следов от рук. Кейс плавно открывается и закрывается с щелчком.

COMMO Hover

Спереди под выемкой расположен индикатор состояния из четырех светодиодов — он показывает уровень зарядки. На правом торце разместился разъем USB-С.

COMMO Hover

В отличие от футляра, наушники выполнены из пластика, но получили аналогичное покрытие софт-тач. Смотрятся они аккуратно и лаконично. Имеется степень защиты IPX5 — наушники не боятся брызг воды, а значит их можно использовать во время тренировок.

Функциональность и звук

Фирменного приложения у COMMO Hover нет, а это сводит функциональность к минимуму. Жесты управления придется запоминать и переназначить их нельзя. Также не получится настроить звучание под свои индивидуальные предпочтения, а это значит придется полагаться на эквалайзер источника, но о звуке отдельно. Перед первым включением не забудьте снять защитную пленку с зарядных контактов на наушниках.

COMMO Hover

Управлять воспроизведением Яндекс предлагает с помощью так называемых MFB или многофункциональных кнопок. Все жесты описаны в сопутствующей документации, я пройдусь только по основным:
  • Воспроизведение/Пауза — однократное нажатие
  • Увеличение громкости — нужно нажать и удерживать кнопку правого наушника
  • Уменьшение громкости — нужно нажать и удерживать кнопку левого наушника
  • Переход к следующему треку — двойное нажатие по кнопке правого наушника
  • Возврат к предыдущему треку — двойное нажатие по кнопке левого наушника
Мои уши избалованы управлением AirPods Pro 2, поэтому все эти нажатия, которые отдаются в ухо, для меня не комфортны.

COMMO Hover

Сенсоров положения в ухе — нет. Если достать один наушник, то они продолжают воспроизведение.

Версия Bluetooth — 5.2. Поддерживаемые кодеки: AAC, SBC, aptX, aptX HD. Наличие последних двух вызовет у вас улыбку сразу после того, как вы прочитаете следующие два абзаца.

COMMO Hover

Теперь о звуке. Звучат COMMO Hover пресно и невыразительно. Есть кое-какой намек на низкие частоты, но эти басы сухие. Попробовал воспроизведение на разных жанрах — более или менее внятно звучит электронная музыка или что-то около хип-хопа. Тяжелые направления, например, deathcore или stoner, лучше не включать — на выходе каша.

COMMO Hover

COMMO Hover — вкладыши открытого типа со всеми вытекающими. Это значит, что на высокой громкости вашу музыку вместе с вами будут слушать все окружающие. Какой-либо шумоизоляции нет. На улице весь окружающий шум будет подмешиваться к вам в музыку, подкасты или речь собеседника.

COMMO Hover

Буквально пару слов об эргономике. В этом плане COMMO Hover меня приятно удивили. Тестировал наушники сидя, во время прогулки на улице и на беговой дорожке. Во всех сценариях они хорошо удерживались в ушах. 

Автономность

Заявленное время автономной работы составляет до 5,5 часа. На деле этот показатель соответствует действительности. На полную зарядку наушников вместе с кейсом ушло около 2 часов.

Впечатления

COMMO Hover

На момент публикации стоимость COMMO Hover на Яндекс Маркете составляет 2990 рублей. Для прослушивания музыки модель подходит только в том случае, если вы очень нетребовательный пользователь. В остальном — это скорее гарнитура для тех, кому по каким-либо причинам не подходят модели с накладками.

На мой взгляд, лучше к стоимости COMMO Hover сверху накинуть еще 1000 р. и взять за эту цену божественные realme Buds Air 3 (обзор здесь) на AliExpress. В таком случае вы получите очень достойное звучание и вполне приличный шумодав.

Преимущества COMMO Hover:
  • Дизайн и комплектация
  • Материалы и сборка
  • Хорошо сидят в ушах
Недостатки COMMO Hover:
  • Управление
  • Слабая функциональность
  • Сухое и невыразительное звучание
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Комментарии

+108
amigos
Если делаете фото для обзора хотя бы снимайте защитную пленку с наушников ( с конекторов зарядки).
час назад в 11:25
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