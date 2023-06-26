Громкий и яркий! Обзор смартфона HUAWEI nova 11i

HUAWEI nova 11i — доступная модель с большим экраном, громкими динамиками, быстрой зарядкой и камерой на 48 МП. Что еще нужно знать об этом смартфоне? Протестировали его в деле и поделимся своими впечатлениями в этом обзоре.
Комплектация и внешний видКомплектация вполне стандартная. В коробке, помимо смартфона, инструмента для извлечения лотка сим-карты, документации, провода USB-C, также вы найдете адаптер питания на 40 Вт и прозрачный силиконовый чехол.
HUAWEI nova 11i доступен в двух расцветках — «мятный зеленый» и «сияющий черный». У нас в обзоре второй вариант. Расцветка получилась интересной. При слабом освещении кажется, как будто спинка смартфона переливается оттенками темно-зеленого. Под ярким солнцем задняя панель напоминает открытый космос с россыпью звезд.
Спинка смартфона матовая и тактильно очень приятная. Также она очень устойчива к следам от рук.
В левом верхнем углу два крупных кольца, которые расположены вертикально. В них помещены объективы основной камеры. Этот тренд компоновки пришел к нам из 2022 года и до сих пор популярен. На мой взгляд, пора уже с ним наиграться и начать подгонять размеры под отверстия объективов.
В нижнем левом углу нанесен логотип бренда. Спинка смартфона получилась лаконичной, не учитывая «позолоченного» обрамления колец вокруг объективов. Также стоит отметить, что края задней панели слегка скошены к граням. Таким образом устройство приятно ложится в руку, несмотря на ровные «рубленые» торцы.
Экран и звукHUAWEI nova 11i оснащается 6,8-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2388 × 1080 и плотностью пикселей 385 ppi. Частота обновления экрана составляет 90 Гц. Сверху и по бокам довольно тонкие рамки (1 мм) — полезная площадь экрана составляет 94,9%.
В настройках смартфона имеется возможность настраивать цветопередачу под свои индивидуальные предпочтения с помощью предустановок и шкалы цветовой температуры. Помимо этого, есть режимы защиты зрения и электронной книги. Первый фильтрует синий свет для снижения усталости глаз, а второй переводит экран в монохромную цветопередачу — для снижения нагрузки на зрение во время чтения. Также имеется возможность настраивать частоту обновления дисплея.
У экрана HUAWEI nova 11i хорошие углы обзора и естественная цветопередача. Запаса яркости хватает для комфортного использования в помещении и на улице, но не под ярким прямым солнцем.
Смартфон оснащен довольно громким динамиком. Его максимальная громкость составляет 88 дБ. Качество звучания лучше всего подходит для просмотра видео или фонового прослушивания онлайн-радио. Для качественного воспроизведения музыки не хватает мощности низких частот.
ПроизводительностьHUAWEI nova 11i работает на базе чипа Qualcomm Snapdragon 680. Эта платформа среднего уровня успела зарекомендовать себя оптимальным запасом мощности без перегрева на пиковых показателях. Мы протестировали смартфон в AnTuTu и CPU Throttling Test — результаты на скриншотах.
Смартфон получил 8 ГБ оперативной памяти и накопитель емкостью 128 ГБ — достойный набор для соответствующей ценовой категории. К сожалению, устройство не оснащается слотом расширения хранилища с помощью карточек памяти microSD. Впрочем, 128 ГБ хватит большинству нетребовательных пользователей для хранения довольно большого объема фото с камеры и офлайн-видео.
Операционка и её интерфейс работают шустро и без нареканий. Приложения запускаются быстро, а вот поиграть в топовые игры на максималках не получится. Для развлечений придется обратить внимание на хорошо оптимизированные тайтлы среднего уровня.
Есть NFC для бесконтактной оплаты. Его можно использовать с приложением MIR Pay. Поддерживаются экосистемные фишки, о которых подробнее можно прочитать здесь.
КамераВ качестве основной камеры HUAWEI nova 11i получил систему из двух датчиков: основной сенсор на 48 МП со светосилой ƒ/1,8 и фазовым автофокусом, а также вспомогательный 2-мегапиксельный датчик глубины, который используется в портретном режиме для размытия фона.
В стандартном приложении камеры имеется возможность переключаться между двухкратным гибридным и 10-кратным цифровым зумом. Использовать их не рекомендую, поскольку снимки с увеличением заметно теряют детализацию.
Основная камера позволяет записывать видео в Full HD разрешении при частоте 30 кадров в секунду.
Разрешение фронтальной камеры составляет 16 МП со светосилой ƒ/2,2. Автофокуса нет, тем не менее селфи получаются четкими. На коже заметны следы программных алгоритмов, которые очень стараются омолодить объект в кадре.
АвтономностьАвтономную работу смартфону обеспечивает аккумулятор емкостью 5000 мА⋅ч — золотой стандарт для 2023 года. С полностью заряженной батареей смартфон вписывается в мой повседневный сценарий с подзарядкой один раз в сутки.
Комплектный адаптер питания мощностью 40 Вт способен зарядить аккумулятор от 0 до 100% примерно за час.
Технические характеристики
- Экран: IPS, 6,8 дюйма, 2388 × 1080, 90 Гц
- Процессор: восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 680
- Накопитель: 128 ГБ
- Оперативная память: 8 ГБ
- Основная камера: 48 + 2 МП
- Фронтальная камера: 16 МП
- Аккумулятор: 5000 мА·ч
- Габариты: 164,6 × 75,6 × 8,6 мм
- Вес: 193 г
В качестве вывода
HUAWEI nova 11i — доступный смартфон с интересным набором характеристик для своего ценового сегмента. На момент публикации его стоимость в пределах до 16 тыс. рублей. Среди преимуществ отметим большой экран, чип Snapdragon 680, основную камеру на 48 МП, хорошую автономность и лаконичный дизайн.