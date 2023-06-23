Эти футуристичные смарт-часы настоящий компьютер для мониторинга здоровья. Обзор HUAWEI WATCH 4 Pro

HUAWEI удивила в этом году смарт-часами Ultimate. Эта модель получила брутальный дизайн с мужским характером и расширенную функциональность. Несмотря на все преимущества этот гаджет показался мне большеват, а вот HUAWEI WATCH4 Pro пришлись по размеру.
Четвертая Pro-серия удивляет с первого взгляда своей космической эстетикой и премиальными материалами, под которыми скрывается достойная функциональность и актуальные технологии по мониторингу показателей здоровья.
Комплектация и дизайнHUAWEI WATCH 4 Pro поставляются в привычной для смарт-часов бренда коробке черного цвета. Гаджет комплектуется зарядным устройством (привычная таблетка с USB-шнуром), дополнительными звеньями для ремешка и сопутствующей документацией.
Первое, на что обращаешь внимание, извлекая часы из коробки — плавные линии. Они придают конструкции футуристичный внешний вид. На руке гаджет смотрится, как устройство из будущего. Каждая линия в корпусе и ремешке подчеркивает высокую технологичность устройства. Такие часы хорошо можно представить на руке какого-нибудь космонавта с МКС.
Корпус и ремешок выполнены из титана. Экран покрывает сферическое сапфировое стекло. По необходимости размер ремешка можно подогнать под свое запястье. Напомню, в комплекте для этого имеются запасные звенья. К счастью, мне этого делать не пришлось — на мою руку пришелся впору размер из коробки.
Дизайн HUAWEI WATCH 4 Pro можно охарактеризовать универсальным. А это значит, что они дополнят и подойдут к любому вашему повседневному аутфиту.
Для управления функциональностью часы получили привычную комбинацию из двух клавиш. Кнопка на позиции 2 часов с поворотной головкой. Она предназначена для перехода в главное меню и навигации по интерфейсу. Также она используется для выхода из приложения к циферблату. Кнопка на позиции 5 часов открывает меню быстрого доступа. Оттуда в пару нажатий можно запустить программу тренировки и другую функцию.
ДисплейHUAWEI WATCH 4 Pro оснащаются 1,5-дюймовым LPTO-экраном. Его полезная площадь составляет 71,72%.
Запаса яркости хватает для любых сценариев применения. Даже на улице под ярким солнцем дисплей сохраняет отличную читаемость под разными углами обзора. Непосредственно настройки самого гаджета позволяют регулировать яркость и устанавливать время перехода в спящий режим.
Для экрана предусмотрен огромный выбор различных циферблатов. Всего их в магазине насчитывается более 20 000. Сразу после предварительной настройки на часах доступны новые циферблаты: «Исследование», «Продуктивность», «Фотография», «Суперкарточки» и «Большие цифры». На время тестирования мой фаворит — «Многофункциональный». Помимо времени, он отображает уровень заряда аккумулятора, активность, пройденные шаги и погоду. При желании все составные элементы циферблата можно переназначить под свои индивидуальные потребности.
ФункциональностьДля подключения часов к смартфону используется приложение HUAWEI Health. Для связки устройств я использовал метод сканирования в приложении QR-кода. Он появляется на экране часов после первого запуска и выбора языка.
Помимо Bluetooh-соединения со смартфоном, часы могут подключать к Wi-Fi, а также имеется поддержка eSIM. Таким образом гаджет представляет собой полностью автономное устройство. При необходимости, например, во время пробежек смартфон можно оставить дома, поскольку с часов при наличии eSIM можно совершать звонки и принимать сообщения.
На всякий случай напомню, HUAWEI WATCH 4 Pro поддерживают стандартные для всех смарт-часов функции, среди которых отображение уведомлений со смартфона и возможность управления воспроизведением музыки.
HUAWEI WATCH 4 Pro содержат целый комплекс функций мониторинга показателей здоровья. Помимо привычных пульса и SpO2 (уровень насыщения крови кислородом), часы в реальном времени могут отслеживать температуру тела и показатель стресса. Также гаджет позволяет делать ЭКГ, анализ пульсовой волны и аритмии, диагностику артериальной жесткости. Все полученные данные можно просматривать с подробностями по отдельности, но самое интересное, что они группируются в разделе «Медосмотр» и представляют собой подобие медицинской карты.
Часы позволяют проходить комплексный мониторинг здоровья для этого имеется соответствующее приложение. За несколько шагов гаджет соберет всю основную информацию о вашем физическом состоянии:
- Шаг 1 — тест сердца и сосудов
- Шаг 2 — тест основных показателей
- Шаг 3 — тест дыхательной системы. Нужно в тихом месте сделать глубокий вдох, поднести часы ко рту и покашлять, а затем повторить 2-3 раза
Для мониторинга сна используется технология HUAWEI TruSleep 3.0. Она отслеживает данные с помощью инфракрасного излучения. Часы определяют фазу сна, отслеживают пульс и выполняют мониторинг дыхания. На основе полученных данных гаджет дает оценку качества сна.
Завершаю раздел функциональности блоком о тренировках. HUAWEI WATCH 4 Pro предлагают более 100 режимов, среди которых плавание, велоспорт и многое другое. Во время тестирования я опробовал «Беговую дорожку». Мне понравилось, что циферблат с этим режимом отображает текущее состояние активности, а именно «Разминка», «Сжигание жира», «Аэробные нагрузки» и тд. Эти данные берутся на основе частоты сердечных сокращений. Во время тренировки нажатие на кнопку в позиции 2 часов ставит на паузу и возобновляет активность. На циферблате отображаются привычные данные о сожженных калориях и пройденной дистанции, которая с небольшой погрешностью соответствует данным на беговой дорожке.
АвтономностьВ моем повседневном сценарии от полностью заряженной батареи HUAWEI WATCH 4 Pro с мониторингом сна способны проработать примерно 1,5 суток. Без мониторинга сна этот показатель можно растянуть почти до 2 дней.
С помощью комплектного адаптера от Huawei P60 Pro смарт-часы способны зарядиться от 0 до 100% за 90 минут.
Впечатления
HUAWEI WATCH 4 Pro получились универсальным и сбалансированным устройством. В набор преимуществ смарт-часов записываем футуристичный дизайн, большой и яркий экран, премиальные материалы корпуса, отличную сборку, а также достойный набор функций для мониторинга показателей здоровья. Также стоит отметить неограниченную совместимость — гаджет одинаково хорошо работает со смартфонами на Android и iOS. Для синхронизации достаточно только установить приложение HUAWEI Health.