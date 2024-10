Честный обзор Samsung Galaxy S24 FE. Народный флагман пока не для народа

Дизайн

Дисплей

Производительность

Камеры

Аккумулятор

Что ещё нужно знать?

Позиционирование

Вердикт

В 2024 Samsung стремительно вырвалась в лидеры по количеству годных анонсов. Почти каждый месяц компания выпускает смартфоны и ноутбуки Galaxy, которым есть чем зацепить. Например, сентябрь Samsung решила завершить внезапным релизом планшетов Galaxy Tab S10 и субфлагмана Galaxy S24 FE. Обе новинки поклонники бренда ждали с самого начала года, особенно смартфон, который обещал стать народным флагманом. Получилось ли у него это? Отчасти нет. Я провёл с Galaxy S24 FE последние пару недель и пришёл к неоднозначному вердикту.В этом поколении Galaxy S FE получил небольшой редизайн и слегка увеличенный дисплей. По габаритам он стал даже больше, чем Galaxy S24 Plus, но в целом на эргономике это не сильно отразилось. Грани у Galaxy S24 FE, как и во всей линейке 2024-го года, теперь плоские и матовые, а вот стекло на задней панели — глянцевое. Это первое визуальное отличие от флагманов. На нём остаются следы от пальцев, поэтому лучше носить смартфон в чехле.Кнопки включения и регулировки громкости расположены на правом торце, сверху — лоток под SIM-карту и микрофоны, а снизу — порт USB-C и новый вырез под динамик. Качество сборки — на высоте. Смартфон ощущается монолитным. Ничего не люфтит и не скрипит. На спинке в ряд выстроены три камеры, каждая из которых заточена в алюминиевую окантовку. Сами модули не сильно выпирают, поэтому он почти не шатается на столе, если тыкать в экран.На выбор доступны несколько расцветок: чёрная, серая, синяя, зелёная и жёлтая. Смотрятся довольно строго, поскольку в этом поколении цвета более блеклые и не такие кричащие, как в Galaxy S23 FE.Окей, распаковали, сняли защитную наклейку, включаем и… видим, на чём сэкономила Samsung. Несмотря на почти флагманский прайс, Galaxy S24 FE получил дисплей с довольно толстыми рамками и подбородком. Да, это происходит в 2024 году, когда даже в бюджетных смартфонах встречаются практически безрамочные решения.Я не просто так провёл параллели с Galaxy S24 Plus. У этих смартфонов схожие габариты, поэтому хотелось бы видеть в Galaxy S24 FE такой же экран с разрешением QHD+. Но в Galaxy S24 FE установлена панель попроще с разрешением Full HD+. Возможно, для кого-то это будет критично, но ради справедливости отмечу, что почти никто из моего окружения не выставляет максимальное разрешение экрана. Как минимум это быстрее высаживает батарею. Плюс глазами вы особой разницы не увидите.В остальном экраном я доволен. Информация с него легко читается даже в солнечную погоду (заявленная пиковая яркость — 1900 нит). Анимации работают плавно, как и подразумевает режим 120 Гц, ну и Always-On Display тут тоже присутствует. Цветопередача в моём экземпляре тоже приличная, но вы всегда можете руками подкрутить всё в настройках. Подэкранный сканер отпечатков срабатывает чётко. Во всяком случае у меня ложных срабатываний не было. Ну и расположен он на довольно комфортном уровне, чтобы дотягиваться до него большим пальцем.Если в старшей линейке S24 у нас есть выбор между Exynos 2400 и Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, то Galaxy S24 FE выпускается только с фирменным чипом Samsung, точнее с его «урезанной» версией — Exynos 2400e. При этом новинка получила увеличенную испарительную камеру, которая лучше отводит тепло по сравнению с S23 FE. Тут я проясню, что Exynos 2400e отличается от обычного Exynos 2400 только пиковой частотой суперядра. В нашем смартфоне её понизили с 3,21 ГГц до 3,11 ГГц. В остальном всё абсолютно идентично. Даже в Geekbench 6 разница между Galaxy S24 FE и Galaxy S24 несущественная.Дополняет чипсет в Galaxy S24 FE 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопитель стандарта UFS 4.0 на 128/256/512 ГБ. Разумеется, можно докинуть пару ГБ хранилища к виртуальной оперативке. Однако смартфону в большинстве задач хватает и «родных» 8 ГБ. Не думаю, что кто-нибудь начнёт монтировать видео в 8K с несколькими дорожками на смартфоне. Ниже приложу результаты тестов в бенчмарках.В играх он тоже ведёт себя относительно неплохо, при долгих сессиях в некоторых проектах начинаются микрофризы. К счастью, решить это можно понижением настроек графики. Но лично мне такой тип гейминга после консолей не очень заходит.Сразу скажу, что Galaxy S24 FE ни в каком моменте не претендует на звание фотофлагмана или камерофона. При этом тут довольно солидный набор сенсоров: основной на 50 Мп (24 мм, ƒ/1.8), телевик на 8 Мп (75 мм, ƒ/2.4) и сверхширик на 12 Мп (123 мм, ƒ/2.2). Примеры фотографий можете оценить ниже. В плане записи видео максимальное разрешение — 8К/24 кадра в секунду. При хорошем освещении его вполне можно использовать для съёмки влога или других видеороликов.Фронталка на 10 Мп отрабатывает так же хорошо, как и в других флагманах бренда. Отдельного упоминания заслуживает возможность одновременной съёмки на основную и селфи-камеру, а также переключение между всеми модулями при записи видео.Батарея в Galaxy S24 FE не самая крупная, но и не самая мелкая для своих габаритов. Тут установлен аккумулятор на 4700 мАч, которого в среднем хватает на один световой день. Увы, большинство смартфонов в 2024 году приходится заряжать 1 раз в день. Исключение составляют «походные варианты» с батареями на 10 000 или 20 000 мАч. В моём сценарии смартфон стабильно держался с 9 утра до 19:30, после чего отправлялся на зарядку на отметке в 10%. При этом я активно пользовался мессенджером, браузерами, камерой, слушал музыку и просматривал видео в соцсетях. Кстати, быстрая зарядка в нём тоже есть — за 30 минут девайс заряжается на 55%. Полная зарядка занимает почти 80 минут.Само собой, в Galaxy S24 FE предусмотрена беспроводная и реверсивная зарядки. При необходимости можно зарядить от него другой смартфон или наушники. Бывают случаи, когда это может пригодиться.К плюсам Samsung Galaxy S24 FE можно смело приписывать наличие eSIM, мощные стёкла Gorilla Glass Victus+, качественные стереодинамики (не превращают звук в кашу), поддержку Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3, GPS, NFC и скоростной USB Type-C 3.2. Не стоит также забывать про режим DeX, который превращает смартфон в полноценный компьютер с десктопным интерфейсом. Да, возможно, такое нужно далеко не каждый день. Но всегда приятно осознавать, что твой смартфон способен заменить компьютер для экстренных правок важных документов.Вот в этом и заключается главная проблема Galaxy S24 FE. Samsung, похоже, забыла, что FE расшифровывает как Fan Edition, потому что даже самые преданные поклонники выберут условный Galaxy S24 Plus или прошлогодний топ Galaxy S23 Ultra за такие деньги. Жирнейший минус народного флагмана — далеко не самая народная цена. Опять же за 65 тысяч рублей (столько за него просят в местном ритейле) можно купить iPhone 15, почти любой прошлогодний флагман на Android или добавить немного и взять актуальную модель. Тут же вам придётся смириться с урезанным и частично устаревшим железом.Остаётся уповать на время — оно всё расставит на свои места. Как только Galaxy S24 FE скинет в цене условные 15-20 тысяч рублей, его можно будет смело брать. Это не «убийца флагманов», но и не проходной середняк. Это довольно самобытный и сбалансированный девайс для тех, кто точно знает, что ему нужно. Для кого-то решающим фактором может стать оболочка One UI, которая, на мой взгляд, просто лучшая среди всех Android-устройств. С этим даже спорить бесполезно. Многие ведь пользуются iPhone только из-за iOS. Тут ситуация схожая.Добавьте к этому нейросетевые функции Galaxy AI, которые у Samsung получились намного лучше, чем у всех остальных компаний в 2024 году. Вдобавок они все работают на русском языке. Наверняка каждый найдёт полезное применение для себя. Как минимум можно выделять самое главное из больших статей, дорисовывать объекты на фотографиях, править текст в мессенджере и переводить речь во время звонка на любой из предложенных языков.Безусловно, сейчас Galaxy S24 FE найдёт своего покупателя, но звание «народного флагмана» к нему придёт чуть позже.